Dead Island 2 – Stilvolles Opening trifft auf Zombie-Action

Während man die Wahrheit hinter dem Ausbruch aufdeckt, erfährt man auch, wer – oder was – man eigentlich ist. Überleben, sich weiterentwickeln, die Welt retten – ein ganz normaler Tag in LA.

Hier breitet sich ein tödliches Virus aus und verwandelt die Einwohner in gefräßige Zombies. Die Stadt steht unter Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen. Gebissen, infiziert, aber mehr als nur immun, lernt man, die dunklen Kräfte zu nutzen die einem durch die Adern fließen. Nur man selbst und eine Handvoll anderer angeberischer Arschgeigen, die zufällig resistent gegen den Erreger sind, halten die Zukunft von Los Angeles (und der Menschheit) in den Händen.

Darin ist das von Horror gezeichnete Los Angeles zu sehen, wo man in den in einzigartigen Pulp-Ton des Spiels eintaucht, um sich auf ein One-Way-Ticket nach HELL-A vorzubereiten. Damit erlebt man den verlassenen und blutverschmierten Hollywood Boulevard und die leeren Villen der Reichen und Berühmten. Man besucht den Ort, der einst als die Stadt der Engel bekannt war, und erlebt, welche blutigen Details man im sonnigen, zombieverseuchten Kalifornien erwartet.

