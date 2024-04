Dead Space 2 Remake wurde wohl eingestellt – Bericht [Update]

In der Vision von Beaver würde die Spieler einen gebrochenen Isaac treffen, der mit den Konsequenzen dessen leben muss, was er zuvor angerichtet hat, obwohl er immer nur das Richtige tun wollte.

So groß die Begeisterung über das Dead Space Remake damals war, wirklich viel war seit dem Release nicht mehr davon zu hören. Selbst das aus Sicht der Kritiken schlechtere „ The Callisto Protocol “ war deutlich länger im Gespräch, wohl auch, da es hier einen umfassenden DLC-Support gab. Eine Fortsetzung von „The Callisto Protocol“ ist allerdings unwahrscheinlich.

„Sie haben an Dead Space 2 gearbeitet, aber sie arbeiten nicht mehr daran. Es liegt im Schubfach, weil das erste Spiel nur geringe Verkaufszahlen aufwies. Wenn ihr euch also auf Dead Space 2 freut, dann sind das geradezu schlechte Nachrichten. Bedeutet das, dass es nie passiert? Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber so wie es jetzt aussieht, haben sie daran gearbeitet. Ich glaube, es war in der Konzeptionsphase, es war in der Pre-Production. Jetzt wurde diese Arbeit auf allerdings auf Eis gelegt und sie sind damit fertig, denn das Studio macht jetzt Iron Man und Battlefield.“

Dass EA ein Interesse an weiteren Remakes hat, deutet sich aus einer damaligen Umfrage des Publishers, wonach explizit nach „Dead Space 2“ und „Dead Space 3“ gefragt wurde. Allerdings deutete sich schon da an, dass die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen liegen würden.

Darüber berichtet der Journalist Jeff Grubb, wonach sich das „Dead Space 2 Remake“ bereits in der Pre-Production-Phase befunden hat. Da sich die Verkaufszahlen von „Dead Space“ zu diesem Zeitpunkt jedoch als nicht sonderlich herausragend herausgestellt haben, wurden die Pläne geändert. Inzwischen arbeitet das Studio am nächsten „Battlefield“ und „Marvel’s Iron Man“, wie gestern berichtet .

