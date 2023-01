Dead Space: Bekommt auch Teil 2 ein Remake?

In einem dieser Text-Logs, das man nur im New Game+ finden kann, unterhalten sich zwei Crew-Mitglieder über ihre Zukunftspläne und ihren Job. Einer der beiden erwähnt dann, dass er überlegt, auf der Titanstation Sprawl anzuheuern. Der Titan ist einer der Monde des Saturns, Sprawl ist der Schauplatz von Dead Space 2. Möglicherweise wollen die Entwickler mit diesem kleinen Detail den Nachfolger des Originals nur würdigen, möglicherweise steckt aber noch mehr dahinter. Offizielle Informationen gibt es zwar nicht, bei den guten Verkaufszahlen und der positiven Presse, die das Remake von Teil eins generieren konnte, scheint ein Remake des zweiten Teils auf jeden Fall wahrscheinlicher als vor dem Release.

Eine der Neuerungen, die das Dead Space Remake enthält, ist der New Game+ Modus. Ihr könnt das Spiel also nach dem Abschluss der Handlung noch einmal beginnen, behaltet dabei aber euren Charakterfortschritt und schaltet außerdem den höchsten Schwierigkeitsgrad frei. Es handelt sich also um eine Extra-Herausforderung, der sich wohl nur die hartgesottensten Spieler stellen werden. Die werden dafür aber auch mit einem kleinen Easter Egg belohnt, der auch als versteckter Hinweis gelesen werden kann.

