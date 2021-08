Dead Space Remake noch weit entfernt, sagt EA

Wer sich auf einen baldigen Release des Dead Space Remake gefreut hat, wird leider enttäuscht. Dieser ist laut EA noch weit entfernt, vermutlich über 2022 hinaus.

Das bestätigte der Publisher im jüngsten Geschäftsbericht, wo man keinerlei Angaben zu einem potenziellen Release-Fenster macht. Wo genau die Entwicklung derzeit steht, ist ebenfalls unbekannt. Dennoch sei das Feedback zur Ankündigung überwältigend, heißt es.

Dem ging eine große Nachfrage seitens der Fans voraus, wie man betont, weshalb man nun eines der großartigsten Produktionen im Portfolio hat.

CEO Andrew Wilson kommentiert hierzu:

„Es ist noch ein bisschen weit entfernt, aber das Studio hat es in Angriff genommen. Was ich sagen kann, ist, dass es eines der großartigen Spiele aus unserem Katalog ist. Es gab eine außerordentliche Nachfrage, es für bestehende Spieler und die nächste Generation von Spielern zurückzubringen, und wir freuen uns, dies im Laufe der Zeit in unser Portfolio aufzunehmen.“