FIFA 22 – Eigene Karriere-Clubs, Verbesserungen, Trailer & mehr vorgestellt

In einem neuen Deep Dive zu FIFA 22 widmet sich EA heute dem Karriere-Modus, den zahlreichen Verbesserungen darin, sowie einem neuen Feature – eigene Clubs gründen zu können.

Mit Create-your-own-Club wird ein seit Jahren angefragtes Features umgesetzt, indem ihr euer eigenes Team in der Managerkarriere erstellen könnt. Hier startet man mit dem Namen eures Clubs und den Spitznamen, die vom Kommentatorenteam verwendet werden.

Anschließend entscheidet ihr euch für eine Liga und ein Team, das ersetzt werden soll. Die Anzahl der Teams, die an einer Liga teilnehmen, bleibt stets gleich, während das Team, das man ersetzt, in die restlichen Teams der Welt aufgenommen wird.

Hierzu könnt ihr eine beliebige Liga wählen und euren Weg und Ruhm von der untersten Stufe des Ligasystems eines Landes bahnen oder gegen die größten Teams der Welt in den Top-Ligen antreten. Wählt dazu einen Rivalen-Club aus eurer Liga aus und spielt gehen diesen, was mit einer höherer Bedeutung, zusätzlicher Berichterstattung und Stories gewürdigt wird.

„Wir wissen eure Leidenschaft für den Karrieremodus sehr zu schätzen. Wir freuen uns auf euer Feedback, sobald ihr das Spiel in die Hände bekommt.“ Alex Constantinescu and the Career Mode Dev Team

Die Spielerkarriere

Zudem wurden umfassende Änderungen in der Spielerkarriere umgesetzt, um dieses Erlebnis noch unvergesslicher zu machen. Eine Neuerung ist zum Beispiel die Möglichkeit, von der Bank aus ins Spiel zu gehen.

Es gibt nun auch eine Managerbewertung, ein System, das das Vertrauen eures Managers in euch als Mitglied des Kaders misst. Ebenso wurde das Spielerwachstumssystem überarbeitet, das die Entwicklung eurer erstellten Spieler in euere Hände legt. Es geht darum, Erfahrungspunkte (XP) zu sammeln und euren Spieler im Laufe eurer Karriere aufzuleveln.

Ein weiteres Highlight in FIFA 22 ist die Atmosphäre in der Umkleide. Dazu wurden am Ende jedes Spiels in der Spielerkarriere weitere Filmsequenzen in der Umkleidekabine hinzugefügt. Sie spiegeln die aktuelle Leistung eures Teams und eurer Spielers wider, von Pokalsiegen bis hin zu dramatischen Niederlagen in einem Derby.

Außerdem wurden die Filmsequenzen von Transfer-Negotiation aktualisiert, um ein lebendigeres Erlebnis zu bieten, während man versucht, das bestmögliche Geschäft aus einer Verhandlung herauszuholen. So wurde zum Beispiel auch die Möglichkeit hinzugefügt, das Scouting eines Spielers über den Transfer Hub zu starten oder zu stoppen.

Alle Details zum Karriere-Modus können ergänzend auf der offiziellen Seite nachgelesen werden. FIFA 22 erscheint am 01. Oktober 2021.