Gerücht: Call of Duty Zombies Chronicles 2 in Arbeit

Bereits 2017 erschien mit Call of Duty: Zombies Chronicles eine besondere DLC-Erweiterung für den Shooter, die mit Zombies Chronicles 2 nun fortgesetzt werden könnte.

Das jedenfalls glaubt der Insider Tom Henderson (via), wonach sich weitere dieser Remaster-Maps bereits in Arbeit befinden, und zwar schon seit längerem. Für den Release wartet man laut Activision nur noch auf den richtigen Moment, den man nun im kommenden Call of Duty: Vanguard sieht.

Henderson geht davon aus, dass Call of Duty Zombies Chronicles 2 als DLC für Call of Duty: Vanguard im kommenden Jahr veröffentlicht werden könnte. Allerdings gibt es dafür bislang keinerlei Bestätigung seitens des Publishers, weshalb man das Ganze noch mit Vorsicht genießen muss.

Call of Duty Zombies Chronicles war eine Sammlung der acht beliebtesten Zombies-Maps aus bisherigen von Treyarch entwickelten Call of Duty-Titeln. Diese vollständig neu gemasterten Maps mit aufregenden Zombies-Storys wurden um aufpolierte Grafiken, eine verbesserte Tonausgabe und neues Gameplay für die neuere Konsolengeneration erweitert.

Zum Umfang gehörten damals:

Aus Call of Duty: World at War: Nacht der Untoten (verlassener Bunker), Verrückt (Das Sanatorium von Wittenau) and Shi No Numa (Dschungelsumpf)

Aus Call of Duty: Black Ops: Kino der Toten, Ascension (russischer Weltraumbahnhof), Shangri-la (exotischer Dschungelschrein) und Moon (Mondbasis)

Aus Call of Duty: Black Ops II: Origins (Frankreich im Ersten Weltkrieg)

Call of Duty Zombies Chronicles führte die Spieler zudem durch die Anfänge der ursprünglichen Zombies-Saga, inkl. klassischer Charaktere, sowie die umfangreiche Story, die die Zombies so beliebt gemacht haben.