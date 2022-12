Death Stranding 2 nutzt Metahuman-Tech von Epic Games

Death Stranding 2 gehörte zu den größten Ankündigungen bei den diesjährigen The Game Awards, mit dem sich die Spieler wieder auf ein technisches Highlight freuen können. Bereits Death Stranding setzt auf der PS4 neue Maßstäbe. Damit man auch auf der neuen Generation beeindruckt, greift Kojima Produktions auf die Metahuman-Tech von Epic Games zurück.

Das verrät der offizielle erste Teaser in seiner Fußnote. Auch wenn das noch nicht so viel aussagt, findet sich die Begeisterung darüber im offiziellen FAQ. Darin ist die Rede von einem „vollständigem Framework, das jedem Schöpfer die Möglichkeit gibt, hochrealistische menschliche Charaktere auf jede erdenkliche Weise zu erschaffen“. In wenigen Minuten lassen sich damit vollständig manipulierte und fotorealistische digitale Menschen erstellen.

Reale Daten und Scans als Vorlage

Die MetaHuman-Tech nutzt hierfür Daten aus realen Scans und Anpassungen, die so verarbeitet werden, dass physisch plausible MetaHumans entstehen. Andere Faktoren, wie die sorgfältig ausgewählte Auswahl an Hauttönen und Haarfarben, tragen dabei ebenfalls zur Genauigkeit bei. Das Ganze geschieht in Echtzeit, auch auf PS5 und Xbox Series.

„MetaHumans kann auf High-End-PCs mit RTX-Grafikkarten in Echtzeit ausgeführt werden, sogar in höchster Qualität, wenn strähniges Haar und Raytracing aktiviert sind. Assets werden mit acht LODs geliefert, von denen einige Hair-Cards verwenden, sodass man eine Echtzeit-Performance auf allem – von Android bis XSX und PS5 – erzielen kann.“

Die Ergebnisse dazu lassen sich bereits im ersten Teaser zu Death Stranding 2 bestaunen. Wann das Spiel erscheint, ist derzeit völlig offen.