Insider verrät: The Last of Us 3 in Entwicklung – noch auf PS5?

The Last of Us 3 hat bereits eine Story und ein Skript, das teilte Neil Druckmann, Creative Director und Co-Präsident von Naughty Dog, bereits vergangenes Jahr mit. Allerdings gab es bislang keine Bestätigung, dass man die Produktion für einen dritten Teil des narrativen Survival-Horrors begonnen hat.

Nun meldet sich der gut vernetzte Insider und Leaker VieverAnon auf Twitter und behauptet, dass sich The Last of Us 3 aktuell bei Naughty Dog in der Entwicklung befindet. Seine Expertise liegt zwar eher im Filmsektor und weniger in der Videospielbranche, nichtsdestotrotz hat er aufgrund seiner vielen Kontakte auch schon Spiele wie Crash Bandicoot 4 frühzeitig und korrekt vorausgesagt.

The Last of Us 3 in Entwicklung: Wie viel ist dran?

Eine offizielle Bestätigung ist das selbstredend nicht, aber ViewerAnon hat sich als zuverlässige Quelle in der Vergangenheit erwiesen. Seine Verbindungen zu Naughty Dog oder Personen, die Naughty Dog nahestehen, sind offensichtlich, schließlich offenbarte er vorab einige Details zur HBO-Serie The Last of Us.

Well, I'm not watching anything, so… Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

In seinem Tweet wird ViewerAnon leider nicht sehr konkret. Er behauptet nur, dass The Last of Us 3 bereits in der Produktion steckt. Unter einem anderen Tweet fügt er aber auch hinzu, dass der neue TLoU-Multiplayer „Factions 2“ vorher erscheinen soll. Über Naughty Dogs neue IP hat er keinerlei Informationen.

Ob man den Worten nun Glauben schenken will oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Da die Handlung für The Last of Us 3 steht und die beiden Vorgänger massive Erfolge waren, ist es eigentlich ein No-Brainer, dass ein dritter Teil folgt. Und deshalb ist es auch sehr wahrscheinlich, dass neben dem Multiplayer bereits langsam an The Last of Us 3 über die Story hinaus gewerkelt wird.

The Last of Us 3: Release weit entfernt

Ein Release-Datum ist aber sicherlich noch weit entfernt. Unter ViewerAnons Tweet vermuten andere Nutzer eine Veröffentlichung nicht vor 2026 mit der Begründung, dass der vorherige Teil sieben Jahre in Entwicklung war und erst nach Uncharted 4 im Jahr 2016 die Vollproduktion begann.

The Last of Us 3 könnte somit erneut ein Naughty-Dog-Spiel werden, das erst zum Ende der Konsolengeneration hin erscheint. Oder gar erst für die PlayStation 6, falls die neue IP höher priorisiert wird.