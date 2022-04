The Last of Us: Part III – Script soll fertig sein, neue IP in Arbeit

Bei Entwickler Naughty Dog scheint es derzeit nicht an Arbeit zu mangeln, die offenbar mit mehreren Projekten gleichzeitig beschäftigt sind. Eines davon soll The Last of Us: Part III sein, dessen Script wohl fertig ist.

Das schreiben bekannte Insider, die schön öfters richtig mit Vorhersagen zu Naughty Dog lagen. Demnach könne die Produktion von The Last of Us: Part III jederzeit starten, und damit sogar früher als erwartet.

Damit nicht genug, sind weitere Projekte rund um The Last of Us in Entwicklung, einschließlich dem seit langem vermuteten Remake des original The Last of Us, der Multiplayer zu The Last of Us Part II, sowie ein eigenständiges Online-Spiel, das zunächst als Battle Royale-Konzept gestartet ist, inzwischen aber eher eine Mischung aus Escape From Tarkov und The Division sein soll.

Planned as a Battle Royale but got completely rebooted. Described as a mix of Tarkov and Division with additional modes inspired by the original Factions MP. Single-player-like experience in online game. F2P, first on PS5 with further release on PC. pic.twitter.com/VyY7riRFjL — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

Wie üblich ist davon nichts offiziell, allerdings hatte Naughty Dog schon mehrfach angedeutet, dass man noch nicht mit The Last of Us fertig sei und Ideen für ein potenziell drittes Spiel habe. Was davon alles zutrifft, wird die Zeit zeigen.

Brandneue IP ebenfalls in Arbeit?

Neben The Last of Us wird jeher auch spekuliert, dass Naughty Dog an einer brandneuen IP arbeiten würde, die in einem Fantasy-Setting angesiedelt ist. Hier war zwischenzeitlich auch die Rede von einem Space-Setting.

Auch dieses Gerücht greift man noch einmal auf und schreibt, dass sich dieses bereits in der Full-Production befindet, jedoch ohne die Beteiligung von Game Director Neil Druckmann, der nach wie vor an The Last of Us arbeitet.

All diese Pläne gehen mit der Expansion des Studios und dem Ziel von Multi-Projekt-Entwicklungen einher.