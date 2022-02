The Last of Us Remake womöglich erst 2023 für PS5

Seit Monaten wird ein Remake des original The Last of Us spekuliert, an dem Naughty Dog offenbar arbeitet. Ging man zuletzt von einem Release in diesem Jahr aus, tippt man nun eher auf 2023.

Dass überhaupt an dem Remake, welches immer noch unbestätigt ist, gearbeitet wird, behaupten vor allem die üblichen Insider, die bislang jedoch keine Belege dafür vorlegen können. Naughty Dog soll die Arbeiten angeblich dafür nutzen, um einerseits die Zeit der Pre-Production für ein anderes Projekt zu überbrücken, andererseits soll man sich so mit der PS5 Hardware vertraut machen. Zu erwarten sind dann unter anderem 4K-Auflösung, 60fps und Raytracing-Effekte, wenn wohl auch nicht alles gleichzeitig.

Release erst 2023?

Der Release des The Last of Us Remake wird nun erst 2023 erwartet, was man aus jüngsten Statements zur HBO TV-Serie ableitet. Dessen Debüt ist ebenfalls erst für 2023 vorgesehen, weshalb man nun glaubt, dass auch das Remake des Spiels nicht früher erscheinen wird.

Hierzu beruft man sich auf die üblichen Marketing-Moves von Sony, die solche Veröffentlichungen gerne zeitnahe zusammenlegen. So zuletzt auch mit dem Uncharted-Film, der kurz nach dem Release der Uncharted Legacy Collection gestartet ist. Ähnliche Pläne könnte es also auch zu The Last of Us geben, da die Serie und das Spiel aus Sicht der Story ungefähr zusammengehören.

Abseits dessen soll auch immer noch eine native PS5-Version von The Last of Us: Part II entstehen, die man eigentlich viel früher erwartet hat. Was aus dieser geworden ist, kann derzeit nur vermutet werden. Möglicherweise erscheint auch diese erst 2023. Abseits dessen wird auch immer wieder ein drittes Spiel vermutet, das Naughty Dog gerne umsetzen würde.

Bislang ist The Last of Us: Part II nur via Abwärtskompatibilität auf PS5 spielbar, das hier von einigen Performance-Vorteilen profitiert. Dass technisch mehr möglich ist, zeigen inzwischen unzählige andere Beispiele.