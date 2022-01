Gerücht: The Last of Us Remake & The Last of Us: Part II für PS5 erscheinen 2022

Erst kürzlich hat Naughty Dog bestätigt, dass man derzeit an mehreren Spiele-Projekten arbeitet. Darunter könnte sich weiterhin das The Last of Us-Franchise befinden, das in diesem Jahr noch einmal eine große Rolle spielt.

So soll das seit längerem spekulierte Remake des original The Last of Us bereits in der finalen Phase der Entwicklung sein und in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinen. Gleichzeitig erwartet man dann auch die native PS5-Version von The Last of Us: Part II, die sicherlich irgendwann kommen wird. Bislang gibt es hier nur einen Optimierungs-Patch, der das Adventure auf 60fps hievt.

So jedenfalls die Einschätzung des Insiders Tom Henderson, der dies von mehreren Quellen gehört haben möchte. Genaueres weiß aber auch er nicht.

With TLOU2 MP and TLOU 2 directors cut – I've heard they are coming too – But I don't know exactly when/how.



Them all releasing together could be a good compromise if GOW got delayed to Q1 2023 – But that's just speculation on my end for the moment. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

God of War: Ragnarök erst 2023?

Sollten die The Last of Us-Spiele tatsächlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinen, könnte Sony dies zum Anlass nehmen und God of War: Ragnarök weiter verschieben. So könnte sich Henderson in dem Fall vorstellen, dass der Titel erst gegen Anfang 2023 erscheint, auch wenn das ebenfalls rein spekulativ seinerseits ist.

Was hier jedoch ein wenig dagegen spricht, ist, dass God of War: Ragnarök bereits erste Rating-Boards durchlaufen hat. Traditionell erscheint die Serie immer im Frühjahr und es deutet derzeit auch nichts darauf hin, dass sich die Entwicklung irgendwie verzögert. Nach Hendersons Rechnung würde Sony den Titel dann eher künstlich zurückhalten.

Aktuell sind es ohnehin nur unbestätigte Gerüchte, die bei Eintreffen ein ziemlich schwaches Jahr für Sony auf PS5 bedeuten würden. Dann hätten die Japaner lediglich Gran Turismo 7 in diesem März für PS5 am Start, plus die The Last of Us-Spiele, die alles andere als neu wahrgenommen würden. Möglicherweise kann man aber auch auf PS VR2 hoffen, das gestern mit ersten Spezifikationen vorgestellt wurde. Dessen Launch wird im Herbst 2022 erwartet.