PlayStation VR2 & Sense Controller offiziell enthüllt

Recht unerwartet hat Sony in der vergangenen Nacht PlayStation VR2 und die neuen PlayStation VR2 Sense Controller vorgestellt, womit nun auch die offiziellen Namen feststehen.

Während der CES Pressekonferenz enthüllte man zunächst die Spezifikationen und kommentiert das Next-Gen VR-Headset wie folgt:

„PlayStation VR2 hebt VR-Spiele auf ein ganz neues Niveau, ermöglicht ein größeres Gefühl der Präsenz und die Möglichkeit, wie nie zuvor in Spielwelten zu entkommen. Mit dem Headset auf dem Kopf und den Controllern in der Hand werden die Spieler ein unvergleichliches Erlebniserlebnis haben – dank der Kreativität der von unseren Weltklasse-Entwicklern gebauten Spielwelten und der neuesten Technologie, die in die Hardware integriert ist.“ PlayStation

PS VR2 Features

Zu den Hardware-Features gehören unter anderem ein 4K HDR, 110-Grad-Sichtfeld und Foveated-Rendering OLED-Display, das eine Auflösung von 2000×2040 pro Auge und flüssige Bildraten von 90/120Hz liefert.

Ergänzt wird dies um Inside-Out-Tracking, womit der Controller und die Umgebung über integrierte Kameras verfolgt wird, die in das VR-Headset integriert wurden und die Bewegungen und und Blickrichtung im Spiel widergespiegelt, ohne dass eine externe Kamera erforderlich ist.

Die neue PS VR2 Sense-Technologie kombiniert zudem Eye-Tracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und den Sense-Controller, um ein unglaublich Gefühl des Eintauchens zu erzeugen. Headset-Feedback ist eine neue sensorische Funktion, die die Empfindungen der Spielaktionen des Spielers verstärkt. Es wird von einem einzigen eingebauten Motor mit Vibrationen erzeugt, die ein intelligentes taktiles Element hinzufügen und den Spielern das Spielerlebnis näher bringen.

So lassen sich in angespannten Momenten zum Beispiel der Puls eines Charakters spüren, das Rauschen von Objekten, die nahe am Kopf des Charakters vorbeiziehen, oder den Schub eines Fahrzeugs, wenn der Charakter vorwärts rast. Darüber setzt man auch mit PS VR2 auf die Tempest 3D Audio-Technologie der PS5, um in Sachen Sound ein neues Immersionsgefühl zu erzeugen.

Durch Eye-Tracking erkennt das PS VR2 Headset außerdem die Bewegung der Augen, um so einen einfache Blick in eine bestimmte Richtung für einen zusätzlichen Input für den Spielcharakter zu schaffen. Dies ermöglicht es den Spielern, auf neue und lebensechte Weise intuitiver zu interagieren, was eine erhöhte emotionale Reaktion und einen verbesserten Ausdruck ermöglicht, die ein neues Maß an Realismus beim Spielen bieten.

Horizon Call of the Mountain angekündigt

Das Ganze bringt natürlich nicht viel ohne entsprechende Spiele. So wurde mit Horizon Call of the Mountain ein erstes PS VR 2 Projekt von Guerrilla undd Firesprite angekündigt. Weitere Titel von Indie-Entwicklern befinden sich ebenfalls schon in Arbeit.

PS VR2 Preis noch nicht bekannt

Zum Preis und der Verfügbarkeit von PS VR hat sich Sony nicht weiter geäußert. Experten gegen angesichts der gebotenen Technologien von 500 US Dollar und mehr aus, was VR wohl auch weiterhin ziemlich unattraktiv machen dürfte. Weitere Details zum PS VR 2 Headset und den Vorbestellungen werden in den kommenden Wochen erwartet.

PS VR2 Spezifikationen

Display method​ OLED Panel resolution​ 2000 x 2040 per eye Panel refresh rate​ 90Hz, 120Hz Lens separation​ Adjustable Field of View​ Approx. 110 degrees Sensors​ Motion Sensor: Six-axis motion sensing system (three-axis gyroscope, three-axis accelerometer)​

Attachment Sensor: IR Proximity sensor Cameras​ 4 cameras for headset and controller tracking​IR camera for eye tracking per eye Feedback​ Vibration on headset Communication​ with PS5 USB Type-C® Audio​ Input: Built-in microphone​Output: Stereo headphone jack

PS VR2 Sense Controller Specs