Horizon Call of the Mountain für PS VR2 angekündigt

Im Zuge der PS VR2 Premiere vergangene Nacht wurde mit Horizon Call of the Mountain auch gleich ein erster Titel von Sony selbst angekündigt.

Horizon Call of the Mountain wird gemeinsam von Guerilla Games und FireSprite entwickelt und verspricht eine brandneue Erfahrung im Horizon-Franchise. Der Titel wird speziell für die PlayStations Next-Gen VR-Hardware konzipiert und stellt ein brandneues Abenteuer in der Welt von Horizon dar. Erlebt damit ein neues Level des Eintauchens in ein einzigartiges Erlebnis, das entwickelt wurde, um Hardware-Technologie, Innovation und Gameplay voranzutreiben.

Vorab verrät man schon einmal, dass es einen brandneuen Charakter geben wird, durch dessen Augen man das Spiel erleben wird. Aber auch bekannte Gesichter werden in Horizon Call of the Mountain zu sehen sein, darunter Aloi.

Studio Director Jan-Bart Van Beek ergänzt:

„Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es wird einen brandneuen Charakter geben, der die Geschichte durch seine Augen erzählt. Außerdem triffst du Aloy, andere bekannte Gesichter und neue Charaktere auf dem Weg. Den Protagonisten von Horizon Call of the Mountain stellen wir dir in Kürze vor. Wir freuen uns darauf, VR-Fans in unserer wunderbaren Horizon-Community begrüßen zu dürfen und euch ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Horizon Call of the Mountain wurde vom Firesprite-Team mitentwickelt, und bald werden wir weitere Inhalte enthüllen, die ihr im Spiel erwarten könnt.“

Eindrücke zu Horizon Call of the Mountain gibt es im ersten Teaser-Trailer zum Spiel. Wann der Titel erscheint, ist gegenwärtig noch unklar. Vermutlich wird es ein Launch Titel von PS VR2.