The Last of Us – Multiplayer-Projekt wird womöglich Free-2-Play

Derzeit arbeitet Entwickler Naughty Dog an einem unabhängigem Multiplayer-Projekt zu The Last of Us, der mehr als der bisherige Factions-Spielmodus bieten wird. Dieser erscheint womöglich als Free-2-Play und dürfte in dem Fall wie ein Live-Service-Spiel unterstützt werden.

Zur Ankündigung in diesem Juni sprach Naughty Dog von etwas ganz Großem, an dem man derzeit arbeitet, wollte aber noch nicht verraten, welche Richtung man damit einschlägt. Lediglich die Ressourcen darum wurden und werden massiv aufgestockt. Entsprechende Jobanzeigen geben nun den Hinweis darauf, dass das Projekt als Free-2-Play erscheint.

So zu lesen in der Rolle des Producers für Live Operations, der als Bonus Skills einige Erfahrungen im Free-2-Play Sektor mitbringen sollte. Das macht durchaus Sinn, da ein kostenpflichtiger Multiplayer-Part weitaus weniger attraktiv erscheint, wenn man auch die Gelegenheitsspieler ansprechen möchte. Das deckt sich zudem mit vorherigen Aussagen, wonach der Einstieg in dieses Multiplayer-Erlebnis so einfach wie möglich sein soll.

„Unser Ziel ist es, unseren neuesten Einstieg in den Mehrspielermodus für neue Spieler einladend zu gestalten und gleichzeitig eine spannende Herausforderung für mehr unserer erfahrenen Fans zu sein. Nächstes Jahr wird es weitere Neuigkeiten geben, und wir können es kaum erwarten, euch das Team hinter dieser neuen Erfahrung vorzustellen!“

Offiziell vorstellen möchte man das Projekt im kommenden Jahr, sofern die Entwicklung schnell genug voranschreitet. Als möglichen Termin nannte man grob das Summer Game Fest 2023.

Partnerschaft mit Visual Arts

Eine weitere Neuigkeit heute ist, dass Naughty Dog ein internes Entwicklerteam zusammen mit Visual Arts aufbaut, die sich auf Animation, Motion Capture, Cinematics, Art & Co. spezialisiert haben. Diese haben zuvor schon an The Last of Us mitgewirkt.

Daraus soll ein Projekt entstehen, das noch nicht offiziell angekündigt wurde, aber bereits eine klare Vision hat, um ein überzeugendes Erlebnis für die Spieler zu bieten. Dafür wird derzeit nach einem Senior Producer gesucht, der weitreichende Erfahrungen im Triple-A Business hat.

Weitere Details zu diesem Projekt liegen bisher jedoch keine vor.