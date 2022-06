The Last of Us Multiplayer-Projekt enthüllt, etwas ganz Großes

Neben dem Remake zu The Last of Us hat Naughty Dog heute auch das seit längerem spekulierte Multiplayer-Projekt im gleichen Universum bestätigt.

Während genauere Details dazu unter Verschluss sind, verrät man schon so viel, dass man hier mehr als einen simplen Multiplayer-Modus erwarten kann. Dazu wird das Team und das Studio signifikant ausgebaut und der Ansatz eines Multiplayers so kreiert, dass auch Neulinge damit etwas anfangen können. Zwischen den Zeilen lässt sich womöglich auch erkennen, dass dies eines der Live-Service-Spiele von Sony wird, das man längere Zeit unterstützt.

„Wir können jedoch ankündigen, dass wir etwas viel Größeres als einen Modus erschaffen. Wir freuen uns, ein Stück Konzept-Art aus unserem bevorstehenden Multiplayer-Erlebnis zu teilen, das ein äußerst ehrgeiziges Unterfangen ist. Wir bauen unser Studio erheblich aus, um sicherzustellen, dass wir dieses vollwertige, eigenständige Spiel mit seinem enormen Umfang und seiner immensen Welt so entwickeln, wie es die Fans von The Last of Us und Naughty Dog erwarten.“ Naughty Dog

The Last of Us Multiplayer

Bis zur endgültigen Premiere muss man sich allerdings noch etwas gedulden, die erst für das nächste Jahr angesetzt ist.

„Unser Ziel ist es, unseren neuesten Einstieg in den Mehrspielermodus für neue Spieler einladend zu gestalten und gleichzeitig eine spannende Herausforderung für mehr unserer erfahrenen Fans zu sein. Nächstes Jahr wird es weitere Neuigkeiten geben, und wir können es kaum erwarten, euch das Team hinter dieser neuen Erfahrung vorzustellen!“ Naughty Dog

Weitere Details folgen dann wie erwähnt 2023.