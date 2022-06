The Last of Us: Part I offiziell angekündigt & HBO TV-Serie zu sehen

Zum Abschluss des Summer Game Fest hatte Entwickler Naughty Dog einen besonderen Auftritt, die nicht nur das zuvor geleakte The Last of Us: Part I bestätigt haben, sondern auch über das kommende Multiplayer-Projekt und die TV-Serie sprachen.

Für das Remake setzt man auf ein modernisiertes Gameplay, eine verbesserte Steuerung und erweiterte Zugänglichkeitsoptionen. Ebenso wurden Effekte, Erkundung und Kampf verbessert. Auf PlayStation 5 nutzt man außerdem 3D-Audio, haptisches Feedback und adaptive Trigger.

„Für diesen Remake hat Neil den Staffelstab an Game Director Matthew Gallant und Creative Director Shaun Escayg übergeben, um dieses Projekt zum Leben zu erwecken. Matthew kam vor einem Jahrzehnt zu unserem Studio, um an The Last of Us und Uncharted 4: A Thief’s End zu arbeiten. Er stieg zum Lead Systems Designer bei The Last of Us Part II auf und war Co-Leiter der Verantwortung für über 60 Barrierefreiheitsfunktionen. Shaun begann als Lead Cinematic Animator bei The Last of Us und Uncharted 4: A Thief’s End. Shaun wurde später Creative Director von Uncharted: The Lost Legacy. Mit ihrem tiefen kreativen und technischen Know-how in Bezug auf die Serie sind sie die perfekte Besetzung, um dieses Projekt zu leiten, und man wird bald noch mehr über The Last of Us Part I von ihnen hören.“ Naughty Dog

Vorbestellungen zu The Last of Us: Part I sind ab heute möglich, unter anderem als Firefly Edition, die es exklusiv bei PlayStation Direct gibt. Darin enthalten sind alle digitalen Items der Deluxe Edition, sowie ein Steelbook und die The Last of Us: American Dreams Comics #1 bis #4. Vorbesteller erhalten außerdem einen Bonus in Form von Supplements und Weapon Parts.

Am Rande wurde außerdem bestätigt, dass sich The Last of Us: Part II inzwischen über 10 Millionen Mal verkauft hat. Der offizielle PlayStation Blog hat ergänzend noch ein paar spannende Infos zum Remake.

The Last of Us: Part I erscheint am 02. September für PlayStation 5 und später für den PC.

The Last of Us HBO TV-Serie

Ferner wurde ein erster offizieller Ausschnitt aus der HBO TV-Serie veröffentlicht, die schon bald starten soll. Zu dieser kommentiert man:

„Von Anfang an war unsere ursprüngliche Vision für die Geschichte von The Last of Us filmisch und charaktergetrieben, und HBO setzte den Geist derselben Vision mit Begeisterung fort, um diese Geschichte weltweit auf die Fernsehbildschirme zu bringen. Unter der Leitung von Craig Mazin, dem Schöpfer und Autor von Tschernobyl, sowie den ausführenden Produzenten Carolyn Strauss und Neil Druckmann bemühten sich die unglaubliche Besetzung und Crew um eine originalgetreue Nacherzählung der Geschichte und ihrer detailreichen Welt.“

Ein genauer Starttermin steht derzeit noch aus.