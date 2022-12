Death Stranding 2 wird keine klassische Fortsetzung

Bei den diesjährigen The Game Awards wurde unter anderem Death Stranding 2 angekündigt, welches das nächste große Projekt von Hidoe Kojima sein wird. Einfach nur eine Fortsetung zu machen, kommt für ihn aber nicht in Frage.

Das sagte Kojima im Podcast von Brain Structure, wonach man sich technologisch inzwischen so weiterentwickelt hat, dass man nun völlig neue Dinge ausprobieren und umsetzen kann. Kojima spricht in diesem Zusammenhang von Dingen, die in Death Stranding damals unmöglich waren, jetzt aber realisiert werden können.

„Das ist eine Fortsetzung, in der ich zum zweiten Mal mit Norman zusammenarbeite, und seitdem sich die Technologie in den letzten drei Jahren wirklich verbessert hat. Dinge, die früher unmöglich erschienen, sind jetzt umsetzbar. Wir haben damit eine echte Herausforderung für uns selbst geschaffen. Daher wird Death Stranding 2 auch keine normale Fortsetzung.“

Nähere Details dazu verrät man derzeit zwar nicht, wer Kojimas Arbeit kennt, dürfte aber darauf vertrauen, dass er seinen Worten auch Taten folgen lässt.

Generell möchte sich Kojima mit Death Stranding 2 neu herausfordern und die Grenzen des Möglichen weiter vorantreiben, so wie er es immer getan hat.

Einen Aspekt, den man für Death Stranding 2 schon verraten hat, ist, dass man die Metahuman-Tech von Epic Games nutzen wird. Diese nutzt Daten aus realen Scans und Anpassungen, die so verarbeitet werden, dass physisch plausible MetaHumans entstehen. Andere Faktoren, wie die sorgfältig ausgewählte Auswahl an Hauttönen und Haarfarben, tragen dabei ebenfalls zur Genauigkeit bei. Das Ganze geschieht in Echtzeit, auch auf PS5 und Xbox Series.

Wann Death Stranding 2 erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.