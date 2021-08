Death Stranding: Director’s Cut – Launch-Trailer wird alte und neue Spieler ansprechen

In wenigen Wochen erscheint der Death Stranding: Director’s Cut, zu dem aktuell am Launch Trailer gearbeitet wird. Wer nun denkt, er kenne das Spiel bereits, für den hat sich Hideo Kojima ein besonderes Konzept ausgedacht.

So wird der Launch Trailer so konzipiert, dass er sowohl alte, wie auch neue Spieler ansprechen wird. Diejenigen, die Death Stranding noch gar nicht kennen, diejenigen, die es vielleicht begonnen haben, aber nicht abgeschlossen, sowie diejenigen, die es beendet haben.

Auf Twitter schreibt Kojima dazu:

„Ich habe den Launch-Trailer von Death Stranding Director’s Cut für PS5 nach diesen Konzepten erstellt, um die Aufmerksamkeit der folgenden Gruppen auf sich zu ziehen: Filmfans, die Death Stranding noch nicht kennen. Diejenigen, die Spiele spielen, aber noch nicht Death Stranding gespielt haben. Diejenigen, die angefangen haben, Death Stranding zu spielen, es aber nicht zu Ende gespielt haben, und diejenigen, die Death Stranding beendet haben, das Spiel aber noch mehr mögen sollen.“

Die Arbeiten am Launch Trailer sind wohl in der finalen Phase, während dessen Release zur gamescom in Kürze erwartet wird.

Im Death Stranding: Director’s Cut stellt ihr euch erneut den Prüfungen von Sam Bridges mit fortgeschrittenen Kämpfen, erkundet neue Schauplätze mit zusätzlichen Missionen und Minispielen, erlebt eine erweiterte Handlung und vieles mehr.

Dazu gehören auch technische Optimierungen, darunter höhere Auflösung, eine höhere Framerate, eine verbesserte Beleuchtung, DualSense Support, schnellere Ladezeiten und 3D Audio & Co., die man kürzlich schon auf dem PlayStation Blog zusammengefasst hat.

Der Death Stranding: Director’s Cut ist ab dem 24. September für PlayStation 5 erhältlich. Ein kostenloses Upgrade gibt es in dem Fall jedoch nicht. Das Upgrade kostet für Besitzer des Originals 9,99 EUR, während der Neukauf des Spiels mit 49,99 EUR zu Buche schlägt.