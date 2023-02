Destiny 2: Lightfall – Launch Trailer zum nahenden Release

Bungie zeigt heute den Release-Trailer zu Destiny 2: Lightfall, der brandneuen Erweiterung, die das vorletzte Kapitel der Saga um Licht und Dunkelheit darstellt.

Spieler können sich in Destiny 2: Lightfall mit dem neuen Fokus Strang durch die Neonstadt Neomuna zu hangeln und es mit Calus und seiner Schattenlegion aufzunehmen, sobald die Erweiterung erscheint und die Saison des Widerstands am kommenden Dienstag, den 28. Februar, startet.

Einen kurzen Überblick über Destiny 2: Lightfall gibt es zudem unter den folgenden Themen:

Last but not least: Letzte Woche wurde die abschließende Filmsequenz für die Saison der Seraphe und das Jahr der Hexenkönigin enthüllt, welche die nächste Konfrontation in der Saga um Licht und Dunkelheit in Destiny 2 einleitet.

Los geht es am kommenden Mittwoch.