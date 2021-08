Destiny 2: The Witch Queen vollständig enthüllt, Release 2022

Bungie hat beim heutigen Destiny 2-Showcase die nächste Erweiterung The Witch Queen vorgestellt, die im Februar 2022 erscheint. Außerdem gab es Infos zur Saison der Verlorenen, welche die Geschichte rund um „Die Hexenkönigin“ einleitet.

In The Witch Queen stellen sich die Hüter noch nie dagewesenen Feinden und finden die Wahrheit über Savathûn, die Hexenkönigin, heraus. Dazu erkundet man den brandneuen Schauplatz – Savathûns Thronwelt – und trifft auf ihre Strahlende Brut: Schar-Feinde, die dieselben Lichtkräfte nutzen wie die Hüter. Erstmals können Spieler durch das brandneue Waffen-Crafting-Feature ihre eigenen Waffen schmieden, um sich dieser ernsten Bedrohung zu stellen.

The Witch Queen Highlights

Jahrelang haben sich Savathûns Pläne entfaltet, während sie die Gestalt vertrauenswürdiger Verbündeter angenommen und ein Netz aus Lügen gesponnen hat, das sich über die Galaxie ausbreitet. Mit der kommenden Veröffentlichung von Destiny 2: Die Hexenkönigin erfahren Hüter die Wahrheit hinter ihrem teuflischen Plan und stellen sich einer nie dagewesenen Herausforderung: Feinden, die das Licht nutzen, das bisher den Hütern vorbehalten war.

Waffen und Crafting: Durch das neue Waffen-Crafting-Feature können Spieler erstmals in der Geschichte von Destiny Waffen mit einzigartigen Mod-Kombinationen, Shadern und fortschrittlichen Stats schmieden. Des Weiteren werden Hüter einen neuen Waffentyp nutzen: die Glefe, die erste First-Person-Nahkampfwaffe in Destiny. Sie kann mächtige Nahkampf-Angriffe ausführen, über mittlere Distanz schießen und ihren Träger schützen.

Wer Destiny 2: Die Hexenkönigin vorbestellt, erhält sofortigen Zugriff auf eine besondere Exotische Geist-Hülle, ein Legendäres Abzeichen und Bonus-Gegenstände.

Saison der Verlorenen

Als Vorbereitung auf The Witch Queen startet heute die Saison der Verlorenen. Nach längerer Abwesenheit kehrt Mara Sov, Königin der Erwachten, endlich in die Träumende Stadt zurück. Obwohl ihre Rückkehr unerwartet ist, sind ihre Absichten offenkundig: Sie will Kontakt mit Savathûn, der Hexenkönigin aufnehmen. Somit beginnt das nächste Kapitel in Destiny 2s fortlaufender Geschichte. Mächte treffen aufeinander, ungewöhnliche Bündnisse werden geformt und Mysterien werden noch rätselhafter.

Die Saison der Verlorenen beginnt heute und bietet Spielern neue Abenteuer, neue Aktivitäten und mehr.

Astral-Ausrichtung und Zersplittertes Reich : Erweckt die schlummernde Erwachten-Technologie zum Leben und triumphiert in der Astral-Ausrichtung, einer 6-Spieler-Aktivität mit Spielersuche, über jene, die das Licht fürchten. Richtet das Ley-Linien-Netzwerk aus und findet auf der Suche nach Mara Sovs verlorenen Tech-Hexen einen Weg durch das Zersplitterte Reich. Rettet sie und nutzt ihre Macht, um diese mysteriöse Landschaft mit neuen Augen zu sehen – und das Unerreichbare zu erreichen.

: Erweckt die schlummernde Erwachten-Technologie zum Leben und triumphiert in der Astral-Ausrichtung, einer 6-Spieler-Aktivität mit Spielersuche, über jene, die das Licht fürchten. Richtet das Ley-Linien-Netzwerk aus und findet auf der Suche nach Mara Sovs verlorenen Tech-Hexen einen Weg durch das Zersplitterte Reich. Rettet sie und nutzt ihre Macht, um diese mysteriöse Landschaft mit neuen Augen zu sehen – und das Unerreichbare zu erreichen. Neue Exotische Quest : Eine mächtige Waffe, die Mara Sov für ihren Bruder Uldren in Obhut genommen hat. Wer Agers Zepter in den Händen hält, erhält Zugang zu Bereichen im Zersplitterten Reich, die bisher unzugänglich waren. Entwirrt die Schichten der Erwachten-Sicherheitsvorkehrungen und erlangt die Exotische Waffe, bevor sie in die falschen Hände gerät.

: Eine mächtige Waffe, die Mara Sov für ihren Bruder Uldren in Obhut genommen hat. Wer Agers Zepter in den Händen hält, erhält Zugang zu Bereichen im Zersplitterten Reich, die bisher unzugänglich waren. Entwirrt die Schichten der Erwachten-Sicherheitsvorkehrungen und erlangt die Exotische Waffe, bevor sie in die falschen Hände gerät. Crossplay ist da: Spielt mit oder gegen andere Hüter im ganzen Sonnensystem, egal auf welcher Plattform.

Destiny 2: Die Hexenkönigin erscheint am 22. Februar 2022.