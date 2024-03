Diablo IV ab sofort mit Raytracing-Update auf PS5

„Es werden Tricks implementiert, um ein Spiel so aussehen zu lassen, als ob es Lichtquellen, Schatten und Reflexionen hätte, und sie sind unglaublich gut darin, sodass der Unterschied nicht so stark ausfällt, wenn Raytracing tatsächlich in einem Spiel mit solchen Techniken implementiert wird. Das liegt nicht daran, dass die Raytracing-Implementierung schlecht ist, sondern eher an der beeindruckenden Arbeit, die geleistet wurde, um die Effekte im Originalspiel nachzuahmen.“

„Der Start von Diablo IV war für uns erst der Anfang. Wir arbeiten regelmäßig am Feedback der Spieler und erforschen, wie wir die Grafik und die düstere Atmosphäre des Spiels verbessern können. Die Hinzufügung von Raytracing-Effekten ist unser nächster Schritt, um die brutale Welt von Sanktuary noch eindringlicher zu gestalten als bisher. Effekte wie Blitzeinschläge spiegeln sich jetzt in Blut- und Wasserlachen wider, feuchte Keller und Verliese wirken durch realistische, weiche Schatten noch bedrohlicher, und die offene Welt und die Städte sind durch zusätzliche realistische Schatten und Reflexionen noch geerdeter. Wir freuen uns sehr darauf, dass unsere Community diese neue Technologie erleben kann.“

