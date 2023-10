Diablo IV: Saison des Blutes gestartet, hier sind die Patch Notes

Die neue Season geht mit ein paar umfassenden Gameplay-Optimierungen einher, darunter eine Reihe von Klassenverbesserungen wie skalierende Effekte für viele Mechaniken aller Klassen. Dazu gehören Erhöhungen des Schadens der Barbarenfertigkeit ‚Blutrausch‘ und der Druidenfertigkeit ‚Bestrafen‘ sowie eine schnellere Wiederaufladezeit der Zaubererfertigkeit ‚Flammentod‘. Diese Änderungen sollen Hand in Hand mit den bereits erwähnten Änderungen an Elementarwiderständen, einzigartigen Gegenständen und Schadensbereichen gehen, um eine größere Vielfalt und Flexibilität von Builds zu ermöglichen.

Dazu erforscht man eine neue Questreihe, in der man es mit herausfordernden Gegnern und einem furchterregenden Kommandeur, dem Vampirfürsten Zir, zu tun bekommt. Außerdem gibt es in dieser Saison eine ganze Reihe von Neuerungen, darunter Alptraumdungeons, schnellerer Stufenaufstieg bis Stufe 100, Reittieranpassungen, zusätzliche Endbosse, Verbesserungen der Klassenbalance und vieles mehr.

