Die PS5 wird nicht an den Erfolg der PS4 anknüpfen, glaubt Sony

„Ja, ich gehe davon aus, dass wir im Laufe der Lebensdauer der PlayStation 5 zusätzlich zu den 38 Millionen, die wir erreicht haben, die Zahl von 70 Millionen überschreiten können. Der Grund, warum ich das sage, sind die 70 Millionen, die meines Erachtens in der bestehenden PlayStation 4-Benutzerbasis liegen, und obwohl wir hoffen würden, eine große Anzahl dieser Leute zu auf die PS5 zu konvertieren, werden wir auf jeden Fall eine große Anzahl von Spielern ansprechen und es auf jeden Fall schaffen, diejenigen zu gewinnen, die keine PlayStation 4 besaßen und in vielen Fällen auch noch nie eine PlayStation besessen haben.“

Derzeit läuft es für Sony und die PS5 richtig gut, die ihre Verkaufserwartung an die Konsole in diesem Jahr weiter nach oben geschraubt haben. Ob es final an den Erfolg der PS4 reicht, da ist man sich nicht ganz so sicher.

