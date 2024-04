Diese PS5 & PS VR2 Highlights wollen im Mai erobert werden

Der Mai steht in den Startlöchern und somit wieder eine Auswahl an Spielen, die einen Blick wert sind. Wir verraten vorab, welche Titel sich besonders lohnen.

Während viele die kommenden Tage und Wochen mit Sea of Thieves beschäftigt sein werden, geht es am 02. Mai bereits rasant mit MotoGP 24 weiter. Darin stellen Spieler ihre Fähigkeiten in den Kategorien MotoGP, Moto2 und Moto3 unter Beweis und tauchen in einer neuen Kampagne in den Nervenkitzel und den Adrenalinkick ein, den sie von MotoGP erwarten.

Release: Mai 2024

MADiSON VR

Unheimlich wird es mit MADiSON VR von Perp Games, die den psychologischen Horrortitel auf die immersive Schiene bringen. In diesem Furcht einflößenden Psycho-Horrorspiel tauchen Spieler in die eindringliche Atmosphäre eines alten Hauses ein, das verstörendes Gameplay mit einer erschütternden und fesselnden Geschichte verbindet. Unser Review zur 2D-Version gibt es ergänzend hier.

Release: 02. Mai 2024

STRIDE: Fates

Reichlich Action gibt es im Mai mit STRIDE: Fates von JoyWay. Der Spieler erhält darin die Chance seines Lebens und kann in die Reihen der Elitepolizeikräfte von SkyChase aufsteigen. Hier muss er sich mit den Machtverschiebungen der Gangs, schmutzigen Familienfehden, Unternehmensgeheimnissen, verbotener Technik und vielem mehr auseinandersetzen, um letztendlich sein Schicksal zu finden.

Release: 16. Mai 2024

System Shock

Ebenfalls im Mai erscheint ein echter Klassiker: System Shock. Hierbei handelt es sich um ein vollständige Remake des Klassikers von 1994. Dazu wurde das genre-definierende Gameplay von Grund auf neu entwickelt, plus HD-Grafiken, moderner Steuerung, aktualisiertem Interface, neuer Musik sowie Soundeffekten, die System Shock ins 21. Jahrhundert katapultieiren.

Release: 21. Mai 2024

Crown Wars: The Black Prince

In Crown Wars: The Black Prince treiben Ritter und Banditen im ganzen Land ihr Unwesen. Ein noch größeres Übel lauert jedoch in den Schatten und schmiedet Pläne. Die Spieler führen iher Reich im Kampf gegen die Mächte des Bösen in diesem rundenbasierten Taktik- und Strategiespiel, um die die Quelle des Bösen zu finden und die teuflischen Pläne des Ordens in brutalen rundenbasierten Kämpfen zu vereiteln.

Release: 23. Mai 2024

MultiVersus

Der Brawler MultiVersus kehrt nach einer kompletten Überarbeitung ebenfalls zurück. In MultiVersus bringt jeder Star einzigartige Aktionen, Welten und Verhalten mit sich in den Kampf. Und je mehr Charaktere sich anschließen, desto größer wird das Spektakel – mit neuen Persönlichkeiten und Spielstilen, die den Kampf aufheizen.

Egal, ob ihr die Intensität von 1v1, das Chaos von 4 Spieler oder die Teamarbeit von strategischen 2v2-Kämpfen sucht. Außerdem gibt es einen brandneuen PvE-Modus, der aufregende, endlose Kämpfe bietet, die allein oder im Koop gespielt werden können.

Release: 28. Mai 2024

EA Sports F1 24

Den großen Abschluss im Mai liefert EA Sports F1 24. Mit an Bord ist der beliebte Karrieremodus, der es Spieler zum ersten Mal erlaubt, einen eigenen Charakter zu erstellen und in den Saisons anzutreten. Durch das neue EA SPORTS Dynamic Handling fühlen sich Spielende dank präziserer Steuerung noch näher am Geschehen. Als Teil des überarbeiteten Karrieremodus können Fans außerdem zwischen einem aufstrebenden F2-Fahrer und einer legendären Ikone wählen oder ihr eigenes Vermächtnis erschaffen.

Release: 28. Mai 2024