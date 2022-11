Dieser populäre Assassin’s Creed-Titel verlässt PlayStation Plus im Dezember

Leider hat Sony auch die entsprechende Vorschau im PlayStation Store entfernt, weshalb man nun bei jedem Titel einzeln Ausschau halten muss, wie lange dieser noch bei PlayStation Plus verfügbar sein wird. Hier wünscht man sich deutlich mehr Transparenz, um nicht jedes Mal in Zeitnot zu geraten.

Genauer gesagt ist es Assassin’s Creed Valhalla, das am 20. Dezember aus der Bibliothek von PlayStation Plus Exta & Premium entfernt wird. Das geht aus aus einem Hinweis im PlayStation Store hervor, der dort heute aufgetaucht ist.

So, wie jeden Monat neue Spiele bei PlayStation Plus hinzukommen, so verlassen regelmäßig auch einige Titel das Line-Up. Im Dezember trifft es einen populären Assassin’s Creed-Ableger.

