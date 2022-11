Story durch? Das könnt ihr im Endgame von God of War Ragnarök machen

Alles Gute hat sein Ende, so auch God of War Ragnarök. Wenn ihr die Story abgeschlossen habt, wisst ihr, wie die Reise von Kratos und Atreus endet. Doch das ein oder andere Abenteuer erwartet euch erst nach dem Abspann.

Hier erfahrt ihr, was ihr im Endgame von God of War Ragnarök machen könnt. Aber Vorsicht: Spoiler voraus! Wenn ihr das Götterspektakel noch nicht durchhabt, brecht lieber hier ab!

Okay? Gut, dann kann es losgehen.

Nach der Story: Ein weiteres Ende

God of War Ragnarök hat ein weiteres Ende. (Bild: PlayFront)

Tatsächlich ist nach dem Abspann die Story von God of War Ragnarök noch nicht „ganz“ abgeschlossen; es gibt nämlich noch ein weiteres Ende. Manche Seiten betiteln es als „geheimes Ende“, das ist aber lächerlich, denn wirklich geheim ist es nicht.

Ihr werdet von Freya und Mimir darauf hingewiesen, dass eine Beerdigung für Brok, eurem gefallenen Zwergenfreund, in Svartalfheim stattfinden soll. Die tatsächliche Quest bekommt ihr von Lúnda, die nach der Story an jeder Werkbank eure Ausrüstung und Waffen verbessert.

In Svartalfheim angekommen findet ihr die Zwergen Lúnda, Durlin und Raeb in einer Taverne, in der ihr euch mit ein paar letzten Worten von eurem blauen Freund verabschiedet. Dann geht es weiter zu den Sverd-Sanden, wo das eigentliche Begräbnis letztlich stattfindet. Hier trefft ihr auch ein finales Mal auf Sindri. Nach der Zwischensequenz wird das Bild schwarz und der „echte“ Abspann läuft.

God of War Ragnarök: Der echte Týr

Kratos befreit Tyr am Anfang der Story. (Bildquelle: PlayFront)

Eine der größten Überraschungen in God of War Ragnarök ist sicherlich, dass Odin sich die ganze Zeit als Tyr ausgegeben hat. Den echten nordischen Kriegsgott Týr findet ihr nach der Story in Niflheim. Dort könnt ihr ihn aus seiner Gefangenschaft befreien und hinterher in der verschiedenen Welten der nordischen Mythologie antreffen.

Und beachtet hier die Schreibweise, denn in den Untertiteln des Spiels wird tatsächlich so zwischen dem echten Týr und falschen Tyr differenziert und somit Odins Verwandlungstrick von Anfang an vorausgedeutet.

Gná, die Walküren-Königin, und Hrolf, der Beserkerkönig

Auch in God of War Ragnarök bekämpft Kratos ein paar Walküren. (Bildquelle: Sony)

Während ihr in God of War (2018) die Walküren und ihre Königin Sigrún, die härteste Bossgegner im Spiel, bekämpft habt, wartet in God of War Ragnarök ein weiterer Walkürenkampf auf euch.

Nach der Story müsst ihr euch in allen Herausforderungen in Muspelheim beweisen. Gná ist der finale Kampf – und genau wie im Vorgänger bringt euch auch diese Walküre ordentlich ins Schwitzen.

Gná ist aber nicht der einzige Bossgegner in God of War Ragnarök, der euch an eure Grenzen bringt. Wenn ihr alle Beserkergrabsteine gefunden und jeden Feind besiegt habt, könnt ihr euch in Midgard dem Beserkerkönig Hrolf stellen. Aber Vorsicht: Auch dieser ist brutal schwer!

Warum ihr euch diesen fiesen Bossgegnern stellen solltet? Ganz einfach: Loot, Langeweile und Lust zu leiden.

Nach der Story: In God of War Ragnarök gibt es viel zu tun

Sofern ihr nicht während der Story alle Nebenaktivitäten abgeschlossen habt – und davon gibt es so einige – könnt ihr auch diese im Endgame anpacken. Nebenquests nachholen, Sammelaufgaben abschließen und vieles mehr dürften euch noch viele Stunden an God of War Ragnarök binden.

Den ganzen optionalen Kram sollte man sich unbedingt für den Schluss aufsparen, denn die Story allein ist meiner Meinung nach etwas zu lang geraten.

Was ist eure Lieblingsaktivität im Endgame von God of War Ragnarök? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!