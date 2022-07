Digimon Survive zeigt sich in neuen Gameplay-Szenen

Kurz vor dem Release in diesem Juli gibt es ein paar neue Gameplay-Szenen aus Digimon Survive, das bereits diverse Verschiebungen hinter sich hat.

Der Gameplay-Trailer zeigt heute die taktischen Elemente und die Auswahl an Ausrüstung und Rools, die das Blatt der Schlachten im Spiel wenden können. Um die härtesten Herausforderungen zu meistern, müssen die Spieler die größte Waffe in ihrem Arsenal entfesseln – Digitalisierung!

Mit Digimon Survive können sich die Fans auf eine Mischung aus Visual Novell und taktischem RPG freuen, die in einer mysteriösen Welt voller gefährlicher Monster und tödlicher Schlachten spielt, die eure Überlebensfähigkeit auf die Probe stellen werden. Was das Verhältnis des Spiels betrifft, so beträgt der Umfang des Visual Novell-Parts und die taktischen Kämpfe etwa 7:3, also ist das Spiel hauptsächlich eine Visual Novell.

Nachdem er sich auf einem Schulausflug verlaufen hat, findet sich Takuma Momozuka in eine Welt versetzt, die von wilden Feinden und neuen Verbündeten bewohnt wird. Als Spieler begleitet man Takuma und seine Freunde auf seinem Weg zurück nach Hause und gestaltet die Geschichte neben spannenden visuellen Erzählungen mit rundenbasierten Kämpfen.

Dazu verspricht man rund 40 Stunden an Spielzeit pro Route, so dass es 80 bis 100 Stunden braucht, um alle Routen zu sehen, abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Im Anschluss gibt es eine New Game+ Option. Hier können unter anderem Dungeons mit einer größeren Herausforderung bestritten werden.

Digimon Survive erscheint am 29. Juli 2022.