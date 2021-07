Dirt 5 – neue Inhalte und PS5 Upgrades mit Datum vorgestellt

Codemasters Off-road Racer Dirt 5 wird auch nach Release mit neuen Inhalten versorgt. Am 20. Juli kommt dafür das große Super Size Content Pack mit neuen Strecken und Fahrzeugen. Auch der Playgrounds-Modus bekommt ein Update und nicht zuletzt werden die Fähigkeiten der neuen Generation besser genutzt.

PS5 Spieler profitieren

Neben den neuen Inhalten wird es auch einige technische Verbesserungen am Spiel geben. Genaueres dazu wird noch bekannt gegeben. Die Entwickler sprechen aber explizit das haptische Feedback des DualSense Controllers an. Die packenden Rennen über Asphalt, Schlamm und Dreck werden sich also bald noch besser und immersiver anfühlen.

Super Size Content Pack

Das neue Update bringt auch neue Strecken mit sich. Es sind die ersten, die seit dem Release des Spiels hinzukommen. Es handelt sich dabei um Land-Rush Kurse in Brasilien, einer der Locations von Dirt 5. Zwischen Regenwald und Atlantik rast ihr mit Buggy & Co. über Matsch und Sand, eine Menge Airtime inklusive.

Die neuen Strecken könnt ihr natürlich im Arcade-Modus nutzen, sie sind aber auch Teil der Karriere. Diese bekommt durch das Update nämlich auch ein neues Kapitel. In insgesamt 27 Events kämpft ihr um den Sieg und um die Gunst der neuen Sponsoren, die euch neue Individualisierungsmöglichkeiten bringen.

Dirt 5 – Update

Die neuen Herausforderungen sind wie gemacht für die vier neuen Fahrzeuge, die das Super Size Content Pack in Dirt 5 bringt. Einerseits ist da der Bentley Continental GT. Er ist perfekt für eisige Untergründe, mischt aber auch im Sand die Konkurrenz in der Rally GT Klasse ordentlich auf.

Der Armada Rock Racer ist dagegen der Neuling in der Rock Bouncer Klasse. Es handelt sich dabei um einen recht minimalistischen Buggy. Der VW Atlas Cross Sport Baja Concept hat nicht nur einen langen und komplizierten Namen, sondern auch alles was es braucht, um in der Cross Raid Klasse zu bestehen. Zu guter Letzt gibt es da noch den Rezvani Tank. Ursprünglich mal ein Jeep Wrangler, kommt dieses kugelsichere Ungetüm sehr gut in der Pre-Runner Klasse.

Parts Unknown Playgrounds Update

Für alle, die gerne mit dem Creator herumexperimentieren, bekommt auch der Playgrounds Modus ein Update. Über 20 neue, von klassischer Science Fiction inspirierte Objekte geben euch noch mehr Möglichkeiten, verrückte Strecken und Herausforderungen zu basteln. Passend dazu gibt es auch eine neue Umgebung, die den Namen „Area 51“ trägt. Also Aluhüte auf und losgebaut!

Das Update für Dirt 5 erscheint am 20. Juli.