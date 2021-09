DiRT 5 – Update 6.0: Wild Spirits erschienen

Der exzellente Support von DiRT 5 geht weiter, das heute mit dem Update 6.0 das Wild Spirit Content Pack spendiert bekommen hat.

Die neuen Inhalte werten DiRT 5 mit ein paar auffälligen Offroad-Maschinen auf, die speziell für die Überwindung jedes Geländes entwickelt wurden. Dazu gehört der mit Spannung erwartete Ford Bronco Wildtrak 2021, der mit 310 PS und 400 lb.-ft Drehmoment sowie einem innovativen Allrad- und Differenzialantrieb die perfekte in DIRT 5 darstellt. Seine kastenförmiges Chassis und die riesigen Reifen sorgen indes für einen unvergesslichen Look.

Der zweite Bolide ist The Hunter, eine Produktionsversion des Prodrive BRX, der 2021 bei Dakar und anderen Events mit Fahrern wie Sebastian Loeb angetreten ist. Angetrieben von Fords 3,5-Liter-Twin-Turbo-V6-Motor, der rund 500 PS leistet, hat der Hunter alle Kraft, die ihr benötigt, um die globalen Offroad-Events von DIRT 5 zu dominieren.

Das Wild Spirits Content Pack umfasst außerdem 25 maßgeschneiderten Events im Bonuskapitel „Wild Spirits“ in der Karriere. Die neuen Events bieten euch Möglichkeit, die beiden neuen Boliden in Mehrklassenrennen und bei dynamischen Wetterereignissen so richtig auszureizen.

Zwei weitere Karrieresponsoren werden ebenfalls hinzugefügt: Alpinestars und VP Racing Fuels, die neue Belohnungen und Inhalte freischalten, darunter frische Lackierungen und Anpassungsgegenstände. Unter den kostenlosen Inhalten befinden sich außerdem fünf weitere reale Lackierungen, die zu einem Quintett von Autos hinzugefügt werden, darunter für den MINI Cooper SX1, den Armada Engineering Unlimited Truck, den Volkswagen Beetle Rallycross, den Porsche Macan T1 Rally Raid und den Renault Megane R.S RX.

Patch Notes 6.0

Entlang der der neuen Inhalte, die vollständig auf der offiziellen Seite nachzulesen sind, wurden auch wieder diverse Korrekturen vorgenommen, wie nachfolgend festgehalten: