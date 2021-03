Disco Elysium – Release noch in diesem März

Entwickler ZA/UM hat nun das Release-Datum zu ihrem Open-World-RPG Disco Elysium für diesen März auf PS5 und PS4 bestätigt.

Disco Elysium sieht sich als wegweisendes Rollenspiel, in dem man in die Rolle eines Kommissar schlüpft und mit einem einzigartigen Fähigkeitensystem zur Tat schreitet. Schauplatz ist Revachol – eine echte Stadt mit echten Herausforderungen. Löst einen komplexen Mordfall oder geht es mit ausufernden Nebenermittlungen ruhiger an. Der Detective bestimmt, die Bürger haben sich zu fügen. Verhört unvergessliche Charaktere, löst Morde oder kassiert Schmiergelder.

Vor euch liegt eine noch nie dagewesene Entscheidungsfreiheit: Schüchtert Leute ein oder bezirze sie, werde gewalttätig, schreibe Gedichte, singe Karaoke, tanze wie eine Bestie oder finde heraus, was der Sinn des Lebens ist.

In dieser Welt gibt es keine Statisten, sondern richtige Menschen. Spielt sie gegeneinander aus, versucht ihnen zu helfen oder verliebt euch hoffnungslos. Das revolutionäre Dialogsystem von Disco Elysium setzt euch so gut wie keine Grenzen.

Ein Special zu Disco Elysium, das am 30. März erscheint, gibt es ergänzend auf dem offiziellen PlayStation Blog.