Disney Dreamlight Valley zeigt sich im Gameplay Overview Trailer

Disney Dreamlight Valley startet am 6. September in den Early Access. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Disney Dreamlight Valley versteht sich selbst als Life Simulator, es geht also in erster Linie darum, dass ihr hier Zeit verbringen und die Welt nach euren Vorstellungen gestalten könnt. Ihr erstellt euren eigenen Avatar, den ihr mit einem mächtigen Editor frei anpassen könnt. Die verschiedenen Disney-Figuren geben euch dann kleine Aufträge und bieten euch ihre Freundschaft an.

Disney Dreamlight Valley ist Disneys Antwort auf Animal Crossing und erscheint, wenn alles glatt geht, 2023 als Free-2-Play-Titel. Im September soll der Early-Access starten. Damit ihr eine bessere Vorstellung davon habt, was euch in Dreamlight Valley erwartet, wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, der das Gameplay genauer vorstellt.

