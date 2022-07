Xbox Series X Verkaufszahlen wieder rückläufig, dennoch erfolgreicher als die PS5

Microsoft hat als erster Konsolen-Hersteller seine aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht, die für das gesamte Unternehmen wie gewohnt gut aussehen, die Xbox Sparte schwächelt allerdings schon wieder.

Während man die reinen Xbox Hardwarezahlen nach wie vor unter Verschluss hält, verzeichnete das Gaming-Segment bei Microsoft in den letzten drei Monaten einen Rückgang um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, obwohl die Xbox Seriex X relativ gut verfügbar war.

Microsoft CEO Satya Nadella betont allerdings auch, dass man weiterhin die PS5 geschlagen hat, und zwar das dritte Quartal in Folge. Ergänzend kommentiert man dazu:

„Wir bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Videospielbranche. Unser Xbox Game Pass-Abonnementdienst umfasst den Zugriff auf Hunderte von Spielen, und die Xbox Series S ist die günstigste Konsole der nächsten Generation. Wir haben bis heute mehr Konsolen verkauft als jede vorherige Xbox-Generation und sind in Nordamerika seit drei Quartalen in Folge Marktführer unter den Konsolen der nächsten Generation.“

Probleme sieht man weiterhin beim Angebot der First-Party Games, die nach eigenen Aussagen nicht die Performance erreichen, die man sich vielleicht vorgestellt hat, insbesondere was Halo Infinite betrifft. Hier ist Microsoft nach wie vor dabei, ein Portfolio durch die zahlreichen Studio- und Publisher Käufe aufzubauen.

Laut Microsoft CFO Amy Hood erwartet man im laufenden Quartal sogar weitere Rückgänge, bevor man in das Weihnachtsgeschäft und den großen AAA-Titeln durchstartet. Der Aufbau der Xbox Marke ist nach wie vor ein langfristiges Unterfangen, so dass jüngste Investitionen in Bethesda und Activision erst später ihre Früchte tragen werden.

Was bedeutet das für die PS5?

Die Verfügbarkeit der PS5 scheint sich zunehmend zu entspannen, da diejenigen, die unbedingt eine haben wollten, inzwischen ihre Konsole besitzen. Das Geschäft mit den Scalpern ist kaum noch präsent und Sony optimistisch, dass die Produktion der Konsole weiter an Fahrt aufnehmen wird.

Das Weihnachtsgeschäfts spricht in diesem Jahr eher für Sony, die noch mehrere größere Spiele in der Pipeline haben, ergänzt um zahlreiche Third-Party Games. Mit God of War Ragnarök hat man jedenfalls einen potenziellen Mega-Hit am Start.

Den aktuellen Quartalsbericht werden die Japaner in den kommenden Tagen veröffentlichen, dann auch mit einem frischen Ausblick auf die kommenden Monate.