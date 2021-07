Doctor Who: The Edge of Reality – Adventure erscheint im September

BBC Studios und Just Add Water haben das Release-Datum zu Doctor Who: The Edge of Reality enthüllt, das im September für PlayStation 5 und PS4 erscheint.

Schwingt einmal mehr den Schallschraubenzieher, während ihr euch dem Dreizehnten Doktor (gesprochen von Jodie Whittaker) auf der Suche nach der Rettung des Universums anschließt, und trefft unterwegs den Zehnten Doktor (gesprochen von David Tennant in einem Gastauftritt).

In Doctor Who: The Edge of Reality erlebt ihr ein unvergessliches Abenteuer durch Raum und Zeit, stellt euch furchterregenden Monstern und löset ein verblüffendes Rätsel. Hierzu verspricht man eine original Doctor Who-Story, in dem ihr das Chaosverse betretet, in der die Realität selbst von einer Reihe zeitraubender Pannen bedroht wird.

Stellt euch in diesem Abenteuer einer furchterregenden neuen Bedrohung, darunter Daleks, Weeping Angels und Cybermen. Doctor Who: The Edge of Reality verspricht dazu brandneue Gameplay-Mechaniken, neue Herausforderungen und neue Orte zum Erkunden, sowie eine neu gestaltete und erweiterte Geschichte, die auf dem vorherigen Spiel The Edge of Time aufbaut.

Doctor Who: The Edge of Reality erscheint am 30. September 2021.