The Plane Effect – Dystopisches Adventure für August bestätigt

PQube Games, Studio Kiku und Innovina Interactive veröffentlichen im August ihr dystopisches Adventure The Plane Effect auf PS5 und Xbox Series.

In The Plane Effect greift ihr nach der Realität und verzerrt das Bild zwischen Zeit und Raum. Der Protagonist Solo kämpft dabei gegen Widrigkeiten, während er die abstruse und zutiefst ästhetische Welt von The Plane Effect durchquert.

Auf diesem gefährlichen Weg, den Solo geht, werdet ihr herausgefordert, unmögliche Ereignisse zu entwirren, sich mit dem Immateriellen auseinanderzusetzen und die zunehmend unlogische Dystopie um euch herum mithilfe von Logik zu überwinden.

Features von The Plane Effect

Taucht in eine verdrehte Realität ein, während ihr versuchen, die unerklärlichen Phänomene um euch herum zu verstehen und zu überwinden.

Löst Rätsel und navigiert durch komplexe Umgebungen oder aktiviert den „Assisted Mode“ zur Hilfe

4K-Auflösung sowie Raytracing auf PlayStation 5 und Xbox Series X

The Plane Effect erscheint am 12. August 2021.