Sniper Elite 4 – Kostenloses PS5 Upgrade verfügbar

Rebellion hat ein kostenloses PS5 und Xbox Series Update für Sniper Elite 4 veröffentlicht, womit man den Shooter auf die Enhanced-Edition hievt.

Auf PlayStation 5 glänzt Sniper Elite 4 damit in bis zu 4K-Auflösung, superflüssigem 60 Bildern pro Sekunde, sowie stark verbesserten Ladezeiten, was den Shooter zum ultimativen Sniper Elite 4-Erlebnis macht. Durch die erhöhte Framerate und das flüssigere Gameplay, könnt ihr nun noch bessere Schüsse absolvieren, insbesondere mit der Kill Cam in herrlichen 4K und verbesserter Kontrastschärfung.

Die Story von Sniper Elite 4, das bereits 2017 erschienen ist, versetzt den Spieler auf eine wunderschöne italienische Halbinsel während des Zweiten Weltkriegs. Geheimagent und Eliteschütze Karl Fairburne muss an der Seite der tapferen Männer und Frauen des italienischen Widerstands kämpfen, um das Land von der Geißel des Faschismus zu befreien

Ihm gegenüber steht eine ganz neue Bedrohung, die der Gegenwehr der Alliierten in Europa ein Ende setzen könnte, noch bevor sie richtig begonnen hat. Karls Auftrag ist es, Kessler in Italien ausfindig zu machen und ihn auf die Seite der Alliierten zu ziehen.

Neben dem Hauptspiel erfuhr Sniper Eite 4 einen umfassenden DLC-Support mit weiteren Story-Kampagnen, neuen Waffen, Charakteren und vieles mehr.