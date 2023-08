Dolby Atmos für PS5 – Spiele benötigen ein Update für natives Atmos

Seit dieser Woche können PS5 Beta Tester endlich von echtem 3D-Sound für Soundbars und Heimkinoverstärker profitieren, ein Feature, auf das man über zwei Jahre warten musste. Für echtes Dolby Atmos benötigen die Spiele allerdings ein Update.

Wie Dolby Atmos auf der PS5 funktioniert und wo der Unterschied zu 3D-Sound liegt, den Sony mittels der Tempest-Engine ermöglicht, darüber klärt Loïc Couthier, Senior Sound Design Supervisor bei PlayStation, auf.

Zugegeben, die Erklärung von Sony ließ einige Fragen zurück, ob man nun tatsächlich echtes Dolby Atmos für die PS5 bekommt oder dies noch immer 3D-Audio ist. Die Antwort liegt derzeit genau dazwischen.

Im Kern arbeitet die Tempest 3D AudioTech

Wie gehabt setzt Sony weiter auf die Tempest 3D AudioTech der PS5, von der alle bisherigen Spiele profitieren, die 3D-Audio auch tatsächlich nutzen. Das Dolby Atmos-Feature beschreibt Couthier in dem Fall als Erweiterung, die man vom bisherigen 7.1 auf 7.1.4 ergänzt hat. Dem zugrunde liegt ein „automatisierter Atmos Mix“, den man als klassischen Up-Mixer verstehen könnte, wie ihn moderne Heimkinoverstärker oftmals ohnehin nutzen.

Dolby Atmos bald Standard in PS5 Spielen? Image: Dolby Laboratories, Inc.

Auf echtes Dolby Atmos muss man sich scheinbar gedulden, denn laut Couthier ist hierfür ein Update der Spiele notwendig.

„Im Kern ist es Tempest, daran ändert sich nichts. Für 3D-Audio über Kopfhörer ist es immer noch Tempest, für 3D-Audio über Lautsprecher bieten wir jetzt Atmos an. Im Wesentlichen eine 7.1.4-Ausgabe als Erweiterung der vorherigen 7.1. Für alle bestehenden Spiele, die 3D-Audio unterstützen, gibt es einen automatischen Atmos-Mix. Für einen maßgeschneiderten Atmos-Mix, der von Soundteams kreiert wird, benötigen die Spiele einen Patch.“

Auf den Punkt gebracht bekommt man also 3D-Sound über mehrere Wege, Entwickler können nun scheinbar aber entscheiden, ob sie 3D-Audio von Sony wie gewohnt nutzen oder tatsächlich Dolby Atmos in ihre Spiele integrieren. Letzteres dürfte erfahrungsgemäß noch bessere Ergebnisse erzielen.

Weitere Details zur Funktionsweise und wie genau die PS5 den Audio-Output umsetzt, wird vielleicht in zukünftigen Posts von Sony erklärt. Hierzu wollte sich Couthier nicht weiter äußern. Bleibt die Frage, inwieweit es Sony zuletzt, dass Dolby Atmos dem eigenen 3D-Audio das Wasser abgräbt oder es am Ende eine Frage von Lizenzkosten bleibt.

Welche Spiele unterstützen 3D-Sound auf der PS5?

Um direkt mit 3D-Audio über Dolby Atmos loslegen zu können, werden also alle Spiele unterstützt, die bisher auch aktiv 3D-Audio nutzen. Dazu gehören sämtliche große Blockbuster wie Final Fantasy 16, The Last of Us Part I, Hogwarts Legacy, das Dead Space Remake, GTA V, Resident Evil Village, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man und viele mehr.

Die besten Ergebnisse erzielt man übrigens mit etwas hochwertigeren Heimkino-Setups, die über Einmesstechnologien wie Dirac Live, Audyssey oder YPAO verfügen. Diese berücksichtigen die individuellen Gegebenheiten in seinem Wohnzimmer, um Soundeffekte präzise und punktgenau abzubilden.