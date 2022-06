Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom angekündigt

Bandai Namco kündigt mit Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom eine Fortsetzung des Anime-Adventures an, das noch 2022 für PS5, Switch und den PC erscheint.

Der neueste Teil bringt Doraemon – die beliebte Anime-Figur aus Japan – in die Welt von Harvest Moon. Dauu verbindet der Titel das klassische Spielprinzip von Harvest Moon mit lustigen und originellen Elementen aus Doraemon und einer herzerwärmenden Geschichte, in der Spieler mit Nobita und seinen Freunden ein neues Abenteuer auf der Farm erleben.

Nobita und seine Freunde landen diesmal auf einem fremden Planeten und lernen einen neuen Freund namens Lumis kennen. Um Lumis bei der Erfüllung seiner Träume zu unterstützen, beschließen sie, auf seiner Farm einzuziehen und ihm bei der Arbeit zu helfen. Spieler können kostbare Momente mit ihren Freunden verbringen: sie können Feuerwerk und den funkelnden Sternenhimmel bestaunen, früh aufstehen, um den Sonnenaufgang zu sehen, und noch vieles mehr.

Außerdem müssen Spieler „Doraemons geheime Apparate“ klug einsetzen, um die eigene Farm effizient zu betreiben und wachsen zu lassen. Geheime Apparate wie der Mininimbus, der Pflanzen gießt, oder das Farmrestaurant, das Pflanzen erntet, helfen dabei. Zudem können Spieler den Himmel und das Meer erobern: Mit dem Kopfkopter und Wolkenfestiger können sie ihre Farm in den Himmel erweitern und der Adapto-Strahl ermöglicht es das Meer zu erkunden und Perlen zu züchten.

Spieler können aber auch hinaus in die Welt gehen und malerische Landschaften erkunden, deren Licht, Wind und Umgebungsgeräusche realistisch gestaltet sind. Sie können dabei entzückende Orte entdecken: goldene Weizenfelder, den Sonnenaufgang am Kap und geheimnisvolle Wälder. Diese entspannte und schöne Welt ändert ihr Aussehen je nach Jahreszeit.

Außerdem ist es möglich das Leben auf der Farm gemeinsam mit Freunden und Familie zu genießen. Im lokalen 2-Spieler-Modus kann die Farm zusammen mit einer zusätzlichen Person bestellt werden. Spielerinnen und Spieler können die Farm aufbauen oder angeln gehen. Es ist auch möglich Freunde und Familienmitglieder bei verschiedenen Aktionen wie z.B. eine Riesenrübe aus der Erde zu ziehen, um Hilfe zu bitten.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom erscheint 2022.