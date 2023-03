Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi – Neuer Teil mit Trailer angekündigt

Die Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi-Reihe kehrt zurück. Bandai Namco hat völlig überraschend während dem Finale Dragon Ball FighterZ-Welttour in Las Vegas einen neuen Ableger mit einem kurzen Trailer angekündigt. Der letzte Ableger der Fighting-Serie wurde 2010 veröffentlicht. Ein Releasedatum oder den finalen Namen des Spiels haben die Entwickler allerdings nicht mitgeteilt.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi angekündigt

Bei der Dragon Ball FighterZ-Welttour treten die besten Kämpfer der Welt gegeneinander an. Die Augen und Ohren der Szene waren am Wochenende also größtenteils auf das Finale und Las Vegas gerichtet. Einen besseren Zeitpunkt zur Ankündigung hätte sich Bandai Namco wohl kaum aussuchen können. Die Reaktionen vor Ort vielen wenig überraschend euphorisch aus. Die aktuellste Spiele-Umsetzung des beliebten Animes Dragon Ball Z Kakarot ist 2020 erschienen und wird bis heute mit neuen Inhalten erweitert.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ist eine Reihe von Fighting-Games, die vor allem auf der PS2 und der Wii ihre Glanzzeit hatte. Zwischen 2005 und 2007 wurden drei Hauptteile veröffentlicht, 2010 folgte dann ein Spin-Off für die PSP. Teil eins und drei wurden außerdem als Remaster für die PS3 umgesetzt. In den Titeln spielt ihr bekannte Charaktere aus dem Anime- und Manga-Universum aus der Third-Person-Perspektive. Die Weiterentwicklungen der Kämpfer werden dabei als eigene Charaktere mit eigenem Move-Set und Fähigkeiten behandelt.

Ihr tretet in bekannten Kämpfen an und könnt die namensgebenden Dragon Balls sammeln. Die Serie zeichnete sich auch immer durch What If-Szenarien aus. So könnt ihr ausprobieren, wie sich das Universum entwickelt hätte, wenn berühmte Kämpfe einen anderen Ausgang genommen hätten oder wenn sich Charaktere zusammengeschlossen hätten. Darüber hinaus könnt ihr an Turnieren teilnehmen. Die Gegner werden dann in jeder Runde stärker und stärker, mit einem Sieg könnt ihr spezielle Items freischalten.

Auch wenn bisher keine Plattformen angekündigt wurden, dürfte es ziemlich sicher sein, dass Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi für PS4 und PS5 erscheint. Hier seht ihr den Ankündigungstrailer: