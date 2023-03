Loot Boxen erneut als Glücksspiel eingestuft, Sony soll Spieler entschädigen

„Das Urteil ist ein Paukenschlag für die gesamte Videospiel-Branche. Weder in Österreich noch in Deutschland existierte bisher eine Rechtsprechung zur Frage der Legalität von Lootboxen und zur Rückforderbarkeit geleisteter Zahlungen. Das finale Ergebnis bleibt natürlich abzuwarten, da das Verfahren wohl die Instanzen hochgehen wird, doch sollten sich Sony und etliche andere Gaming-Konzerne ab sofort warm anziehen,“ sagt Richard Eibl, Geschäftsführer des Prozessfinanzierers Padronus.

Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, gegen das Sony vermutlich Einspruch einlegen wird, schon jetzt erwartet man aber weitreichende Auswirkungen, was das Thema Loot-Boxen in Videospielen betrifft.

Geklagt hatte ein FIFA-Spieler in Österreich, der mehrere Hundert Euro in FUT-Packs investiert hatte und mit der Ausbeute offenbar nicht zufrieden war. Das Gericht folgte den Vorwürfen des Spielers und argumentierte letztendlich damit, dass Loot-Boxen bewusst so angepriesen werden, dass zumeist junge Spieler absichtlich getriggert werden und unüberlegt zugreifen, sowie damit, dass Loot-Boxen nach den österreichischen Glücksspielgesetzen eine Lizenz benötigen. Diese hatten weder EA noch Sony als direkter Vertriebspartner über den PlayStation Store, weshalb man die Kaufverträge für ungültig erklärt hat.

