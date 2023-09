Dragon’s Dogma 2 – Gameplay-Deep Dive von der TGS

Das Video wird von Game Director Hideaki Itsuno präsentiert, der darin die Wahl des Spielers im Mittelpunkt des Erlebnisses erklärt. Zudem geht man auf einige Grundlagen wie das Bauernsystem, die vier Start-Jobs – Kämpfer, Magier, Dieb, Bogenschütze – die NPCs und auf einige Mechaniken in der Spielwelt ein, etwa wie man von einem Ort zu einem anderen kommt, dem Tag- und Nachtwechsel, dem Verhalten der NPCs, oder auf welche Monster man trifft. Viele Monster, denen man begegnet, stammen aus Legenden. aber man trifft auch auf neue Monster, die in Dragon’s Dogma 2 eingeführt wurden.

