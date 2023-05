Dragon’s Dogma 2 wird ein Singleplayer-Game, Infos zu Paws & KI

Laut Capcom kommen hier die neuesten Technologien in den Bereichen Grafik, KI und Physik zum Einsatz, um in Dragon’s Dogma 2 eine wirklich immersive Fantasiewelt zu erschaffen.

Ein Begriff, der dabei auffällt, ist Paws. Doch was ist das? Capcom schreibt hier, dass man auf seiner Reise von diesen Pawns begleitet wird, geheimnisvollen jenseitigen Wesen, die so einzigartig sind, dass man das Gefühl haben wird, von anderen Spielern auf seinem eigenen Abenteuer begleitet zu werden. Diese werden jedoch von einer KI gesteuert, die in Dragon’s Dogma 2 eine elementare Rolle spielt.

What do you think?