Dragon’s Dogma 2 Entwicklung offiziell von Capcom bestätigt

Neben Final Fantasy VII Rebirth lief auch das Anniversary Event zu Dragon’s Dogma, auf dem Capcom die Produktion von Dragon’s Dogma 2 bestätigt hat.

Dies hatte man eigentlich schon zum Capcom Event Anfang der Woche erwartet, sah in dem Anniversary Event offenbar aber die bessere Gelegenheit dazu. Nähere Details zu Dragon’s Dogma 2 bleibt Capcom vorerst aber noch schuldig.

Lediglich die Info, dass das Spiel auf Basis der RE Engine entwickelt wird, ließ man sich noch entlocken, um damit die Zukunft der Serie zu ebnen.

Veteranen-Team kehrt zurück

An der Entwicklung von Dragon’s Dogma 2 sind Hideaki Itsuno und das Dragon’s Dogma II-Entwicklungsteam beteiligt, darunter die Dragon’s Dogma-Veteranen Daigo Ikeno und Kenichi Suzuki, die derzeit hart an der Entwicklung der Fortsetzung arbeiten und sich bereits darauf freuen, in Zukunft weitere Details zu veröffentlichen.

Wann Dragon’s Dogma 2 erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.