Final Fantasy VII Rebirth mit einem ersten Trailer enthüllt

Im Zuge des Final Fantasy VII Anniversary Livestream hat Square Enix Final Fantasy VII Rebirth enthüllt, dem zweiten Part des Remake Projekt. Gleichzeitig verriet man, dass man mit Part III das Remake zu einem späteren Zeitpunkt abschließen wird.

Der heutige Debüt Trailer geht auf den Cliffhanger ein, mit dem das Remake damals endetet, wobei die gezeigten Charaktere darin versuchen herauszufinden, was es bedeutet, dass sich das Schicksal offenbar geändert hat. Dabei werden einige große Fragen aufgeworfen, darunter zu Aerith, die sehr interessiert nach ihrem eigenen Schicksal fragt. Außerdem wirft man einen Blick auf Zack, der bereits aus dem Original bekannt ist.

Final Fantasy VII Remake Projekt

Den Debüt Trailer haben wir hier angehängt, zu dem Square Enix schreibt:

„Hier ist ein erster Einblick in Final Fantasy VII Rebirth, die Fortsetzung des von Kritikern gefeierten Final Fantasy VII Remake aus dem Jahr 2020. Dieses neue, eigenständige Kapitel in der Final Fantasy VII Remake-Trilogie erscheint im nächsten Winter.“ Square Enix

Ein neues Erlebnis

Zu erwarten ist, dass auch die Story in Rebirth weiter umgeschrieben wird, um so ein neues Erlebnis zu bieten. Mit Intergrade wurde außerdem ein ganz neues Kapitel mit Ninja Yuffie Kisaragi hinzugefügt, einer der optionalen geheimen Charaktere aus dem Originalspiel, die Cloud & Co. eigentlich erst lange nach der Midgar-Eröffnung begegnen würden. Die Zusatz-Episode erscheint noch heute für Steam.

Wie Director Tetsuya Nomura zuvor außerdem kommentierte, wird Final Fantasy VII Rebirth eine andere Atmosphäre als das Remake aufweisen. Mehr dazu erfährt man in den kommenden Monaten.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint bereits im kommenden Winter für PlayStation 5.