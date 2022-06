Final Fantasy VII – Jubiläums-Stream am 16. Juni angekündigt, Infos zu Part II?

Square Enix veranstaltet in der nächsten Woche einen Jubiläums-Stream zu Final Fantasy VII, mit dem man das 25. Anniversary ehrt.

Das kurz und zehnminütige Event erlaubt den Fans einen Blick auf alle Informationen, die Square Enix rund um das 25. Jubiläum von Final Fantasy VII plant. Das könnte mitunter bedeuten, dass man etwas zum Stand des Part II von Final Fantasy VII Remake erfährt, dessen Entwicklung derzeit in vollem Gange ist.

Der Stream wird am Donnerstag, den 16. Juni, ab 23:59 Uhr auf dem Twitch– und YouTube-Kanal von Square Enix übertragen, ebenso hier bei uns, den wir unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben.

Dass man sich speziell auf Neuigkeiten zum Remake freuen kann, hatte man schon im vergangenen Mai angedeutet. Da hieß es:

„Mit dem 25-jährigen Jubiläum von Final Fantasy VII in diesem Jahr existiert das Spiel nun seit einem Vierteljahrhundert. Ich bin allen Fans, die Final Fantasy VII in diesen 25 Jahren geliebt haben, wirklich dankbar, und dank eurer Unterstützung hat sich Cloud in dieser Zeit nie weit entfernt gefühlt. Nicht nur die Fans des Originalspiels, sondern auch diejenigen, die es noch nie erlebt haben, werden von der einzigartigen Welt von Final Fantasy VII angezogen. Das Team sieht dieses 25-jährige Jubiläum als Wegpunkt auf unserer Reise mit Final Fantasy VII und wird weiterhin auf noch größere Dinge drängen, also unterstützt uns bitte auch weiterhin!“