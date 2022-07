Dying Light 2 – Bloody Summer Event ab sofort verfügbar

Passend zu den sommerlichen Temperaturen startet Techland das Bloody Summer Event in Dying Light 2, das ab sofort verfügbar ist.

Unter der Gluthitze von The City gilt es während des Events weiterhin seine Feinde zu verstümmeln, während man die Sonne auf den Hügeln der Stadt genießt, um sich seine Belohnungen abzuholen. Während des Bloody Summer Event erhöht sich noch einmal die Chance, seine Feinde zu pulverisieren und in zwei Hälften zu schneiden. Also, nutzt den Tag!

Folgende Ziele und Belohnungen warten auf einen:

Hacke 1 Glied ab, um ein Harper-Token zu erhalten.

Schneidet 300 Gliedmaßen ab, um eine Cutting Edge Axt zu erhalten.

Schneide zusammen mit der gesamten Community 3.000.000 Gliedmaßen ab, um das Nightrunner-Outfit zu erhalten.

Dying Light 2 – Bloody Summer Event

In the Footsteps of a Nightrunner Kapitel

Wem das nicht reicht, für den ist ab sofort auch das In the Footsteps of a Nightrunner Kapitel verfügbar. Darin ist es die Aufgabe des Spieler, Harper, einem alten Nightrunner, bei seinen Bemühungen zu helfen, die Special Infected zu bekämpfen, die die Bevölkerung der Stadt gefährden. Im Gegenzug erhält man den Zugang zu einer mächtigen, nie zuvor gesehenen Ausrüstung. Sobald das Update live ist, findet man Harper in der Fish Eye Canteen.

Außerdem kann man ein spezielles Chapter Mission Ticket vom Chapter Agent kaufen und versuchen, die äußerst herausfordernden und bestrafenden Zeitprüfungen zu überstehen, die eure Stealth-, Parkour- oder Kampffähigkeiten auf die Probe stellen.

Das Bloody Summer Event ist ab sofort und bis zum