Dying Light 2 – Dying 2 Know Episode #4 angekündigt

Techland hat die nächste Episode Dying 2 Know zu Dying Light 2 angekündigt, die am 30. September ausgestrahlt wird.

In Vol. 4 der Show widmet man sich diesmal insbesondere dem Soundtrack, für den man den Komponisten Olivier Derivière an Bord geholt hat. Dieser hatte bereits an Spielen wie Alone in the Dark, Life is Strange oder Assassin’s Creed mitgewirkt, also ein durchaus breites Spektrum.

Neben Derivière wird außerdem ein Special Guest an der Show teilnehmen, der jetzt allerdings noch geheim ist.

Der Stream wird am 30. September ab 21 Uhr auf Twitch, Youtube & Co. übertragen. Natürlich könnt ihr diesen dann auch hier bei uns verfolgen. Alle relevanten Infos aus der Show gibt es im Anschluss dann wieder hier bei uns.

Dying Light 2 wurde erst kürzlich auf 2022 verschoben, allerdings versichert Techland, dass die Entwicklung weiterhin reibungslos läuft. Man nimmt sich einfach nur etwas mehr Zeit, um am Ende des bestmögliche Ergebnis rauszuholen.

„Das Team macht mit der Produktion stetig Fortschritte und das Spiel nähert sich der Ziellinie. Das Spiel ist fertig und wir testen es gerade. Es ist mit Abstand das größte und ehrgeizigste Projekt, das wir je entwickelt haben. Leider haben wir festgestellt, dass wir, um das Spiel auf das Niveau zu bringen, das wir uns vorstellen, mehr Zeit brauchen, um es zu polieren und zu optimieren.“ Techland

Dying Light 2 erscheint nun am 04. Februar 2022.