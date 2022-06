Dying Light 2 – Story-Erweiterung bleibt bodenständig

Während sich die DLCs zum original Dying Light mit der Zeit immer kreativer gaben, bleibt man mit Dying Light 2 und der geplanten Story-Erweiterung recht bodenständig. Settings im Weltraum oder in Atlantis sind vorerst nicht geplant.

Das verrät Lead Game Designer Tymon Smektala gegenüber VG247, wonach sich die Story-Erweiterung weiterhin um The City und Villedor dreht. Vielleicht könne man in drei oder vier Jahren erwarten, dass Dying Light 2 in der Hinsicht etwas ausgefallener wird.

„Erwartet nicht, dass der DLC euch in den Weltraum oder so etwas bringt. Das würde vielleicht im 3. oder 4. Jahr passieren“, so Smektala. „Bei DLC 1 und 2 handelt es sich um unterschiedliche Orte, aber sie befinden sich alle im selben Universum, im selben Headspace. Sie sind mit dem verbunden, was in der Stadt passiert, und beginnen in der Stadt Villedor, es ist alles im Großen und Ganzen dieselbe Gegend. Das sind nur neue Locations.“

5 Jahre Support bieten viel Raum

In diesem Zuge betont Smektala noch einmal den geplanten Support von fünf Jahren, die viel Raum lässt, um sich kreativ auszutoben. Das Spiel wird wachsen, in welche Richtung auch immer.

„Wir haben 5 Jahre Content vor uns, in denen große Schritte definiert sind, die uns dorthin bringen, wo wir in 5 Jahren sein wollen“, so Smektala weiter. Ich denke, in diesen 5 Jahren wird das Spiel wirklich riesig werden. Ich denke, das ist alles, was ich an dieser Stelle verraten kann. Das Spiel wird definitiv wachsen, um mehr Standorte und mehr Inhalte zu erhalten, aber es ist noch zu früh, um über Einzelheiten zu sprechen. Wir wollen nichts versprechen, denn dann entwickelt es ein neues Eigenleben und wird aus dem Zusammenhang gerissen.“

Mit dem Release des Story-DLC muss man sich inzwischen aber wieder gedulden, der nach der kürzlichen Verschiebung nun im September erscheint.