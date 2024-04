EA Sports F1 24: Umwerfender Debüt-Trailer und neue Details

Die F1 World ist schließlich die Heimat von Multiplayer, Grand Prix, Zeitfahren und der neuen Fanzone, die für eine zweite Saison zurückkehren. Spieler können sich im Laufe einer Podium-Pass-Saison auf ihr Lieblingsteam und ihren Lieblingsfahrer einstellen und an einer zeitlich begrenzten Multiplayer-Liga teilnehmen, in der sie gemeinsame Ziele verfolgen und gegen rivalisierende Teams antreten. Außerdem kehrt die My-Team-Karriere mit zwei neuen Ikonen zurück: dem legendären ehemaligen Weltmeister James Hunt und dem kolumbianischen F1-Fahrer Juan Pablo Montoya, die exklusiv in der Champions-Edition verfügbar sind.

Im überarbeiteten Karrieremodus können Spieler in diesem Jahr zwischen einem aufstrebenden F2-Fahrer und einer legendären Ikone wählen oder ihr eigenes Vermächtnis schaffen. Verschiedene Ziele auf der Rennstrecke können das Ansehen im Fahrerlager erhöhen, wobei die Aufgaben am Renntag mehr erfordern als nur Konzentration. Das Erreichen von Vertragszielen kann helfen, einen neuen Vertrag zu sichern oder den Weg für geheime Treffen zu ebnen, um einen Wechsel zu einem Rivalen auszuhandeln.

Verbesserungen auf und um die Rennstrecken sorgen in diesem Jahr für ein noch intensiveres Rennerlebnis. So wurde unter anderem die legendäre Rennstrecke von Silverstone aktualisiert, um eine authentische Streckengenauigkeit zu gewährleisten. Updates für den Circuit de Spa-Francorchamps, den Lusail International Circuit und den Jeddah Corniche Circuit sorgen dafür, dass die Strecken im Spiel ihren realen Pendants bestmöglich entsprechen, während echte Audiosamples der Fahrer aus F1-Übertragungen dem Spiel eine neue Dimension geben, wenn sie auf Zwischenfälle auf der Strecke reagieren.

EA und Codemasters zeigen heute erstmals „EA Sports F1 24“ in einem umwerfendem Trailer und enthüllen neue Details zum diesjährigen Ableger. Zum ersten Mal können Spieler in der Karriere ihren eigenen Charakter erstellen und dank Dynamic Handling ihre Boliden noch präziser steuern.

