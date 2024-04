Dying Light 2: Nightmare-Mode ab dieser Woche verfügbar

„Der Nightmare Mode überarbeitet viele Einstellungen, die in anderen Schwierigkeitsgraden anders funktionieren. Normalerweise macht das Spielen im Koop-Modus das Spiel einfacher, aber hier ist es genau das Gegenteil – die Kämpfe sind so skaliert, dass sie sehr anspruchsvoll sind. Die Idee dabei ist, dass sie durch gute Zusammenarbeit und Kommunikation selbst die härtesten Feinde besiegen können. Während der Entwicklung hatte ich am meisten Spaß daran, Nightmare im Koop-Modus zu spielen – seit der Veröffentlichung des Spiels!“

Techland dreht in Dying Light 2 ein wenig mehr auf und veröffentlicht in dieser Woche den Nightmare Mode in einem umfassendem Update. Damit bietet das Survival-Game das anspruchsvollste Erlebnis, fordert absolute Konzentration und äußerste Vorsicht in dieser immersiven Erfahrung.

What do you think?