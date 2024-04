Die Steel Wool Studios haben „Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2“ für PS5 angekündigt, das bisher für PlayStation VR2 erhältlich ist.

Das furchteinflößende Gameplay des PS VR2-Version wird damit nahtlos in die 2D-Version übertragen. Als neuer Mitarbeiter bei Fazbear Entertainment besteht euer Job darin, eine Reihe von Aufgaben während eurer Schicht im Pizzaplex lebendig zu beenden. Gleichzeitig müssen die Spieler die legendären Animatronics wie Fizzy Faz abwehren, einen schnelleren Service bieten und zufriedenere Kunden haben.

Das ist aber noch nicht alles, denn nur Arbeit wäre langweilig. Ihr könnt euren neuen Job auf eigene Faust erkunden, euch eine Erfrischung bei Captain Foxy’s Log Ride holen, das jetzt mit Ego-Shooter-Steuerungen ausgestattet ist, oder an Freddys VR-Dark Ride teilnehmen, der nun noch mehr Möglichkeiten bietet, um seinen Chef mit dem Highscore zu beeindrucken.

Alle Mini-Spiele in „Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2“ wurden sorgfältig an die PlayStation 5 angepasst, sodass noch mehr neue Mitarbeiter an dem Spaß teilnehmen können. Wer die PS VR2-Version bereits besitzt, bekommt die PS5-Version ohne zusätzliche Kosten dazu.

„Unser Team hat großen Wert darauf gelegt, dass jeder Ihrer Schritte mit der Entspannung und dem Nervenkitzel erfüllt ist, die nur Freddy’s bieten kann.

„Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2“ erscheint am 20. Juni 2024. Zudem wurde kürzlich der zweite Film bestätigt, der auf den großen Kinoerfolg aus dem letzten Jahr folgt.